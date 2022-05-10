Євробачення-2022: підсумки першого півфіналу - хто пройшов у фінал

Євробачення-2022 - перший півфінал: результати / instagram.com/eurovision

Сьогодні, 10 травня 2022 року, в Турині відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

На сцену арени PalaOlimpico вийшло 17 артистів-представників Албанії, Латвії, Литви, Швейцарії, Словенії, України, Болгарії, Нідерландів, Молдови, Португалії, Хорватії, Данії, Австрії, Ісландії, Греції, Норвегії та Вірменії.

Першою на сцену вийшла Ronela Hajati - представниця Албанії, з піснею Sekret. Запальний початок!

Потім виступила латвійська група Citi Zēni з піснею Eat Your Salad, яка зірвала шквал оплесків.

Конкурсантка від Литви Monika Liu занурила глядачів у мрійливу задумливість чуттєвою піснею Sentimentai.

Після неї швейцарець Marius Bear з композицією Boys Do Cry зворушив серця слухачів.

Група LPS зі Словенії змусила всіх пуститися в танок виконанням пісні Disko.

Представники України Kalush Orchestra, яких букмекери називали безумовними кандидатами на перемогу в конкурсі, виконали пісню Стефанія. Українці зуміли здивувати публіку і подякували Європі за підтримку.

Intelligent Music Project з Болгарії з піснею Intention показали, що таке справжній рок.

Нідерландська співачка S10 вийшла на сцену з композицією De Diepte - простота і витонченість в абсолюті.

Запальні Zdob şi Zdub і Frații Advahov з Молдови заспівали Trenulețul, і перенесли всіх в атмосферу бурхливого весілля.

Чарівна MARO з Португалії зворушливо заспівала Saudade Saudade.

Хорватська співачка Mia Dimšić під акомпанемент гітари виконала пісню Guilty Pleasure.

Запальні REDDI з Данії заспівали пісню The Show.

Далі виступили LUM! X feat. Pia Maria з Австрії з композицією Halo - крутий танцювальний трек, який буквально підірвав публіку.

Тріо сестричок з Ісландії під назвою Systur з піснею Með Hækkandi Sól втілили дух Дикого Заходу - справжні ковбої ще ніколи не були настільки прекрасні!

Грецію представила виконавиця Amanda Georgiadi Tenfjord з піснею Die Together - ніжно, трагічно, зворушливо.

Норвежці Subwoolfer у жовтих масках вовків представили перлину електронної музики під назвою Give That Wolf A Banana.

Rosa Linn з Вірменії закрила перший півфінал Євробачення-2022 композицією Snap.

За підсумками першого півфіналу у фінал Євробачення-2022, який відбудеться 14 травня, вийшли представники наступних країн: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди.

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