Євробачення-2022: підсумки другого півфіналу - хто пройшов у фінал

Фінал конкурсу буде жорстким, яскравим і незабутнім, адже в ньому візьмуть участь найкращі.
Сьогодні, 12 травня 2022 року, в Турині відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.
Представники 18 країн - Фінляндії, Ізраїлю, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан-Марино, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції та Чехії, вийдуть на арену PalaOlimpico, щоб битися за місце у фіналі музичного змагання.
Першими на сцену вийшли конкурсанти з Фінляндії: легендарні рокери зі світовим ім'ям - The Rasmus виконали пісню Jezebel.
Ізраїльський співак Michael Ben David підкорив глядачів ритмічним танцювальним синглом з простою назвою I. M.
Сербська виконавиця Konstrakta вийшла на сцену з сатиричним номером In Corpore Sano. Постановка вийшла яскравою і навіть іронічною.
Чуттєва лірика азербайджанського співака Nadir Rustamli у пісні Fade To Black зворушила серця слухачів.
Група Circus Mircus з Грузії запалила сцену динамічними мотивами пісні Lock Me In.
Вокалістка з Мальти Emma Muscat запам'ятається глядачам не тільки пікантним сяючим платтям, але і крутим танцювальним номер для пісні I Am What I Am.
Виступ Achille Lauro з Сан-Марино став синонімом епатажу Євробачення-2022. Чого тільки варті прозорі наряди і поцілунки з гітаристом прямо на сцені! Однак і пісня під назвою Stripper заслуговує не меншої уваги глядачів.
Втім, позмагатися в оригінальності з Сан-Марино може Австралія: їх конкурсант Sheldon Riley вийшов виконувати ліричну композицію Not The Same в білій пишній сукні і вуалі зі страз.
На тлі попередніх виконавців співачка Andromache з Кіпру здається казковою русалочкою. Артистка виконала ліричну пісню Ela.
Грайливий, запальний номер представила на глядацький суд артистка з Ірландії Brooke. Вона виконала пісню That's Rich.
Лаконічним, але від того не менш ефектним номером на пісню Сircles порадувала шанувальників конкурсу співачка Andrea - Північна Македонія.
Естонський співак Stefan з глибин свого неосяжного серця виконав пісню Hope в стилі кантрі.
Румунський конкурсант WRS виявився не тільки талановитим співаком, але і не менш талановитим танцюристом. Його пісня llámame так і запрошує пуститися в танок.
Просто, проникливо, але від того не менш ефектно виступив Ochman з Польщі з піснею River. Співака активно підтримує українська аудиторія.
Співачка Vladana з Чорногорії заворожила магічним виконанням ліричної композиції Breathe - як ковток свіжого повітря!
Бельгієць Jérémie Makiese з його піснею Miss You заслужив в серцях глядачів особливе місце. Краса і витонченість в простоті.
Швецію на сцені конкурсу представила співачка Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer - бездоганне виконання.
Останніми на сцену другого півфіналу Євробачення-2022 вийшли We Are Domi - гурт з Чехії з піснею Lights Off. Крута танцювальна композиція і незвичайний спосіб гри на гітарі. Браво!
За підсумками другого півфіналу у фінал Євробачення-2022, який відбудеться 14 травня, вийшли представники наступних країн: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія і Сербія.
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