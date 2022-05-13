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Євробачення-2022: підсумки другого півфіналу - хто пройшов у фінал

13 травня 2022, 00:15

Фінал конкурсу буде жорстким, яскравим і незабутнім, адже в ньому візьмуть участь найкращі.

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Євробачення-2022 - другий півфінал: результати / instagram.com/eurovision

Сьогодні, 12 травня 2022 року, в Турині відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

Представники 18 країн - Фінляндії, Ізраїлю, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан-Марино, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції та Чехії, вийдуть на арену PalaOlimpico, щоб битися за місце у фіналі музичного змагання.

Першими на сцену вийшли конкурсанти з Фінляндії: легендарні рокери зі світовим ім'ям - The Rasmus виконали пісню Jezebel.

Ізраїльський співак Michael Ben David підкорив глядачів ритмічним танцювальним синглом з простою назвою I. M.

Сербська виконавиця Konstrakta вийшла на сцену з сатиричним номером In Corpore Sano. Постановка вийшла яскравою і навіть іронічною.

Чуттєва лірика азербайджанського співака Nadir Rustamli у пісні Fade To Black зворушила серця слухачів.

Група Circus Mircus з Грузії запалила сцену динамічними мотивами пісні Lock Me In.

Вокалістка з Мальти Emma Muscat запам'ятається глядачам не тільки пікантним сяючим платтям, але і крутим танцювальним номер для пісні I Am What I Am.

Виступ Achille Lauro з Сан-Марино став синонімом епатажу Євробачення-2022. Чого тільки варті прозорі наряди і поцілунки з гітаристом прямо на сцені! Однак і пісня під назвою Stripper заслуговує не меншої уваги глядачів.

Втім, позмагатися в оригінальності з Сан-Марино може Австралія: їх конкурсант Sheldon Riley вийшов виконувати ліричну композицію Not The Same в білій пишній сукні і вуалі зі страз.

На тлі попередніх виконавців співачка Andromache з Кіпру здається казковою русалочкою. Артистка виконала ліричну пісню Ela.

Грайливий, запальний номер представила на глядацький суд артистка з Ірландії Brooke. Вона виконала пісню That's Rich.

Лаконічним, але від того не менш ефектним номером на пісню Сircles порадувала шанувальників конкурсу співачка Andrea - Північна Македонія.

Естонський співак Stefan з глибин свого неосяжного серця виконав пісню Hope в стилі кантрі.

Румунський конкурсант WRS виявився не тільки талановитим співаком, але і не менш талановитим танцюристом. Його пісня llámame так і запрошує пуститися в танок.

Просто, проникливо, але від того не менш ефектно виступив Ochman з Польщі з піснею River. Співака активно підтримує українська аудиторія.

Співачка Vladana з Чорногорії заворожила магічним виконанням ліричної композиції Breathe - як ковток свіжого повітря!

Бельгієць Jérémie Makiese з його піснею Miss You заслужив в серцях глядачів особливе місце. Краса і витонченість в простоті.

Швецію на сцені конкурсу представила співачка Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer - бездоганне виконання.

Останніми на сцену другого півфіналу Євробачення-2022 вийшли We Are Domi - гурт з Чехії з піснею Lights Off. Крута танцювальна композиція і незвичайний спосіб гри на гітарі. Браво!

За підсумками другого півфіналу у фінал Євробачення-2022, який відбудеться 14 травня, вийшли представники наступних країн: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія і Сербія.

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