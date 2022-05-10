Євробачення 2022: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2022 / скріншот

Сьогодні, 10 травня, страртує пісенний конкурс Євробачення 2022. Незважаючи на війну, Україна візьме участь у Євробаченні.

Група Kalush Orchestra виступить на конкурсі в першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Український гурт побореться за путівку до фіналу Євробачення, який відбудеться 14 травня.

Порядок виступів усіх учасників Євробачення 2022 першого півфіналу:

Албанія: Ronela Hajati-Sekret

Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad

Литва: Monika Liu-Sentimentai

Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry

Словенія: LPS-Disko

Україна: Kalush Orchestra-Стефанія

Болгарія: Intelligent Music Project-Intention

Нідерланди: S10-De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Португалія: MARO-Saudade Saudade

Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure

Данія: REDDI-the Show

Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo

Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together

Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana

Вірменія: Rosa Linn-Snap

Де дивитися Євробачення 2022 перший півфінал

Під час війни на українських телеканалах йде цілодобовий новинний марафон, тому цього року відбулися зміни в показі трансляції Євробачення. Півфінали і фінал можна буде подивитися на телеканалі "UA: Культура" і діджитал-платформах громадського.

Онлайн-трансляція Євробачення 2022

Євробачення 2022 - коли виступить Україна

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня.

Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.

На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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