Євробачення 2022: онлайн-трансляція першого півфіналу

Група Kalush Orchestra є фаворитом першого півфіналу за оцінками букмекерів.
Сьогодні, 10 травня, страртує пісенний конкурс Євробачення 2022. Незважаючи на війну, Україна візьме участь у Євробаченні.
Група Kalush Orchestra виступить на конкурсі в першому півфіналі 10 травня під номером 6.
Український гурт побореться за путівку до фіналу Євробачення, який відбудеться 14 травня.
Порядок виступів усіх учасників Євробачення 2022 першого півфіналу:
- Албанія: Ronela Hajati-Sekret
- Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu-Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry
- Словенія: LPS-Disko
- Україна: Kalush Orchestra-Стефанія
- Болгарія: Intelligent Music Project-Intention
- Нідерланди: S10-De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: MARO-Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure
- Данія: REDDI-the Show
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
- Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together
- Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn-Snap
Де дивитися Євробачення 2022 перший півфінал
Під час війни на українських телеканалах йде цілодобовий новинний марафон, тому цього року відбулися зміни в показі трансляції Євробачення. Півфінали і фінал можна буде подивитися на телеканалі "UA: Культура" і діджитал-платформах громадського.
Онлайн-трансляція Євробачення 2022
Євробачення 2022 - коли виступить Україна
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня.
Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.
На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.
Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.
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