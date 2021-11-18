Гастроентеролог розповів, які проблеми з організмом може спровокувати молоко / УНІАН

Безліч людей страждають від непереносимості лактози і зазвичай їм рекомендують відмовитися від молочних продуктів повністю. Відомий гастроентеролог Андрій Задворнов дав коментар з цього приводу РИА Новости

Молочний цукор-лактоза, яка містить до 30% енергетичної вартості молока. І вона, каже медик, легко може стати причиною проблем з травленням.

"Однак лактоза міститься не тільки в молоці. Вона є в сирі, сирі, кисломолочних продуктах, хоча і в набагато меншій кількості, оскільки розщеплюється молочнокислими бактеріями. Молочний цукор додають в напівфабрикати, Кондитерські вироби, ліки, спортивне харчування" (наприклад, сироватковий протеїн). Наявність лактози в продуктах завжди вказується на етикетці", — говорить Задворнов.

За словами медика, є люди, у яких настільки висока непереносимість лактози, що їм стає недобре не тільки через склянки молока, але навіть через шматочок сиру. Якщо симптоми не дуже виражені, людина може пити молоко роками, відчувати легку незручність і не здогадуватися, в чому справа.

Щоб перевірити, чи не створять молочні продукти для вас потенційну проблему, краще здати аналізи — наприклад, тест на переносимість лактози. Якщо аналізи підтверджують, що молочний цукор засвоюється погано, то призначати лікування і коригувати харчування повинен лікар-гастроентеролог.

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Нагадаємо, раніше лікар-онколог Олена Смирнова заявила, що деяким людям від вживання молока варто відмовитися. За її словами, причин для виключення молока з раціону може бути дві: лактазная недостатність і алергія на білок молока.

Вчені заявили, що високий вміст жирів і гормонів в молоці і молочних продуктах може сприяти виникненню певних видів раку, таких як рак грудей або рак простати.