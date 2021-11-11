Газу в Україні на опалювальний сезон вистачить - Шмигаль

Шмигаль розповів про опалювальний сезон в Україні / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу на весь опалювальний сезон.

За його словами, що навіть у разі "жорсткого" варіанту, газу в країні достатня кількість, сказав він в ефірі Право на владу.

"У нас є запаси газу. Газу у нас є на сьогодні 17,6 млрд кубометрів у сховищах. З них 1,4 млрд - це той газ, який належить нерезидентам і може бути ними вилучений з України", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що навіть у разі холодів, газу в Україні вистачить на весь сезон.

"Але навіть за умови, що 16 млрд кубів газу, за опалювальний сезон Україна використовує 8 млрд кубів, якщо жорсткий і холодний опалювальний сезон, то 10 млрд кубів. Тому у нас газу абсолютно достатньо", - запевнив прем'єр.

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Українці отримали платіжки за опалення з перерахунком

В Україні деякі сім'ї отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки. Одним доведеться доплатити, а в інших навпаки з'явилися переплати.

За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, даний перерахунок цілком законний. Зокрема, перерахунок вартості можливий як у бік збільшення ціни послуг, коли у громадян утворюються борги, так і в бік зменшення, коли з'являються переплати.

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