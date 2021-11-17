Генасамблея ООН схвалила важливу резолюцію щодо Криму

Генасамблея ООН затвердила резолюцію щодо Криму / Фото прес-служби ОП

Сьогодні Комітет Генасамблеї ООН схвалив проєкт з ситуації з правами людини в Криму. Вперше в документі була зафіксована підтримка Кримської платформи, йдеться в повідомленні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Вітаю прийняття проєкту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше була зафіксована підтримка Кримської платформи. Документ також закликає РФ звільнити українських політв'язнів, забезпечити права кримськотатарського народу", - написав він.

При цьому міністр додав, що резолюцію схвалять на сесії Генасамблеї ООН в грудні.

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проект резолюції. Її схвалення на сесії ГА ООН у грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху відновлення нашої територіальної цілісності", - написав міністр.

Цього року в проекті резолюції ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, упор на відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно лідерам кримськотатарського народу.

Реклама

При цьому в резолюції підкреслюється, що нарощування військових в тимчасово окупованому Криму і численні навчання російських збройних сил тягнуть за собою довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема, ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Проект резолюції відзначає виняткову відповідальність Росії як держави-окупанта в забезпеченні жителів півострова питною і прісною водою.

У той же час в резолюції засуджуються незаконні дії РФ по знищенню або переміщенню культурних і природних цінностей України, розташованих в Криму.

Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видань The Washington Post і Politico раніше публікували матеріали про те, що Росія почала стягувати війська до кордонів України. На підтвердження своїх слів журналісти показували супутникові фотознімки передислокації військової техніки.

В Північноатлантичному альянсі встановили серйозне посилення російської військової сили біля кордонів України. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, у РФ є можливість для проведення військової операції проти української держави.

Британські журналісти видання Financial Times заявляли, що у спецслужб заходу є інформація, згідно з якою фіксується висока ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр підтвердила такі відомості.

У Британії також попередили про те, що Лондон має бути готовий до можливої війни з Росією через міграційну кризу в Польщі та стягування Москвою військ до кордонів України.

Читайте також: