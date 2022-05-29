Німеччина майже не поставила Україні зброї: військову підтримку звели до мінімуму - ЗМІ

Німеччина майже не поставила Україні зброї / Reuters

Уряд Німеччини за останні 9 тижнів звів до мінімуму військову підтримку України і майже не поставив зброї. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на наявні в нього документи.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло дві партії зброї від Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої. Загалом Німеччина відправила в Україну:

3000 протитанкових мін,

1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії,

запчастини для кулеметів,

запальники,

детонуючі шнури, радіоприймачі,

ручні гранати, заряди вибухівки і міни.

У Міноборони Німеччини не підтвердили, що саме було відправлено в Україну, зазначивши, що ця інформація засекречена.

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Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба, що отримання німецьких танків Leopard залишається у мріях української армії, найбільш реалістичним сценарієм є те, що Україна отримає від Німеччини бронетранспортери Marder.

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