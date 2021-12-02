Гінеколог назвала способи полегшити довгі місячні / ua.depositphotos.com

Є деякі способи полегшити рясні і/або тривалі місячні у жінок. Про це відомий акушер-гінеколог Катерина Шулакова в бесіді з порталом 7днів.

За словами медика, нормальна менструація триває не більше восьми днів з поступовим зменшенням обсягу виділень. Вона зазначила, що затяжні і рясні менструації можуть відбуватися через деякі гінекологічних захворювань.

Шулакова допускає варіант з прийомом кровоспинних препаратів, проте зазначила, що процес повинен відбуватися під пильним контролем лікаря. І дасть ефект в разі об'єктивно патологічної менструації. Вона також підкреслила, що хоч такі засоби допоможуть впоратися з рясною кровотечею, вони не зможуть вирішити проблеми, що лежать в його основі.

Гінеколог зазначила, що полегшити перебіг місячних також допоможуть правильний режим, повноцінний сон і відпочинок, а також зниження кількості стресів і важких фізичних навантажень.

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Нагадаємо, раніше вчені повідомляли про те, що менструальний цикл може бути важливим маркером здоров'я - нерегулярні або перервані менструації раніше були пов'язані з безліччю захворювань - включаючи рак, діабет, хвороби серця, проблеми з обміном речовин і навіть проблеми з психічним здоров'ям.