Голова Міноборони подав у відставку

Таран подав у відставку / УНІАН

Голова Міністерства оборони Андрій Таран сьогодні, 2 листопада, подав заяву про відставку. Документ вже надійшов до Верховної Ради, повідомив у Telegram представник Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, 1 листопада віце-прем'єр-міністр України-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення.

Пізніше народний депутат від Слуги народу Дмитро Качура повідомив, що нардеп Ірина Верещук буде призначена на посаду міністра реінтеграції окупованих територій, а Олексій Резніков займе крісло міністра оборони.

Вчора також стало відомо, що віце-прем'єр-міністр і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про звільнення.

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