Гороскоп Таро для Терезів на 2023 рік: достаток, гарне здоров'я та яскраві перспективи

Таро прогноз 2023 свідчить про те, що у Терезів з'являться глобальні плани на майбутнє. Картина світу розшириться. Ви вийдете на новий рівень.

Астролог назвала супермісяць у 2023 році для Терезів / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл склала гороскоп на картах Таро для Терезів на весь 2023 рік.

Як розповіла фахівець на своєму YouTube-каналі, у 2023-му році Терезам потрібно ставити себе і свої бажання на перше місце. Важливо те, чого ви хочете. Упродовж року у вас може бути кілька можливостей, щоб реалізувати свої мрії. Весь рік буде енергетично хорошим для нових починань.

Таро прогноз на січень 2023 Терези - карта 6 кубків

У січні на Терезів чекають події, які нагадають про минуле. Можливо це будуть зустрічі з давніми друзями, поїздка в рідні місця, приємний сюрприз від коханої людини. Щось змусить вас почуватися дуже добре.

При цьому в січні можливі фінансові труднощі. Також чекайте на важливу інформацію, яка круто змінить ваше життя.

Таро прогноз на лютий 2023 Терези - карта Лицар мечів

Карта несподіванки. Справи різко просунуться. До вас може раптово приїхати гість. Самі Терези також можуть несподівано відправитися в поїздку.

Крім того, в лютому виповниться бажання, каже гороскоп Таро.

Таро прогноз на березень 2023 Терези - карта 4 кубків

Карта очікування. Можлива пауза. Терези можуть отримати якусь пропозицію, але вона їм не сподобається. Справа в тому, що ви знаєте, чого хочете, але на менше не згодні.

Таро прогноз на квітень 2023 для Терезів - карта Лицар жезлів і Туз мечів

Почнеться швидке просування вперед, при цьому у вас буде підтримка. Відкриється можливість для того, щоб досягти бажаного. У справах з'явиться ясність. Терези знайдуть вихід із ситуації.

Таро прогноз на травень 2023 для Терезів - карта 10 кубків і Туз пентаклів

У травні Терези будуть емоційно наповнені, ви будуте святкувати приємну подію або хорошу новину в родині.

Хороший фінансовий місяць. Терези отримають прибуток, нове джерело доходів. Карти говорять про достаток і хороше здоров'я.

Таро прогноз на червень 2023 Тереи -4 мечів і 5 пентаклів

У перший місяць літа краще взяти відпустку і відпочити. Є ризик захворіти і опинитися в лікарні, попередив гороскоп Таро.

Астролог радить поставити роботу на паузу і присвятити час собі.

Не виключено, що будуть деякі фінансові труднощі.

Таро прогноз на липень 2023 для Терезів - карта Диявол і 3 пентаклів

На Терезів чекає місяць спокус і привабливих пропозицій. Варто бути уважними, оскільки вами можуть маніпулювати.

У липні варто відмовитися від шкідливих звичок і позбутися від залежностей.

Теоези можуть отримати пропозицію про співпрацю. При цьому буде багато роботи, але мало грошей. У перспективі така діяльність може принести дохід.

Таро прогноз на серпень 2023 Терези - карта 6 кубків і Туз мечів

У серпні відбудуться події, які дадуть відчуття тепла і безпеки. Терези зустрінуться з родиною, друзями.

Також в останній місяць літа Терези зможуть ухвалити дуже правильне рішення, яке визначить їхню подальшу долю. Можуть відкритися нові можливості.

Таро прогноз на вересень 2023 для Терезів - карта Маг і Туз кубків

Терези повірять у власні сили та зроблять важливий крок. Підвищиться самооцінка.

Чекайте на подарунок Всесвіту, вигідну пропозицію. Ви станете лідером і зможе досягти своїх цілей. Варто довіряти лише собі, каже гороскоп Таро.

Таро прогноз на жовтень 2023 для Терезів - карта Мир

Цього місяця на вас чекає поїздка за кордон, співпраця з іноземцями. У Терезів з'являться глобальні плани на майбутнє. Картина світу розшириться. Ви вийдете на новий рівень.

Таро прогноз на 2023 на листопад Терези - карта 3 мечів

У листопаді Терези можуть отримати новину, яка їх засмутить. Є ризик проблем зі здоров'ям, астролог рекомендує одразу ж звертатися до лікаря.

Також не виключені сварки і конфлікти.

Таро прогноз на 2023 на грудень для Терезів - карта 10 жезлів

Грудень 2023 стане для Терезів роком відкриттів і місяцем можливостей. Але важливо пам'ятати: ви ризикуєте взяти на себе забагато. Терези впораються з великим навантаженням, але карти радять делегувати частину роботи.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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