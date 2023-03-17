Гороскоп Таро на квітень 2023: Терезам - цінний подарунок, Стрільцям - задоволення, Скорпіонам - шанс

Квітень буде місяцем змін для багатьох знаків Зодіаку. Що чекає на представників трьох з них, розповіла астролог Анжела Перл.

Анжела Перл склала гороскоп на картах Таро на місяць - Терези, Стрілець , Скорпіон / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл склала гороскоп на картах Таро на квітень 2023 для знаків Зодіаку Терези, Скорпіон і Стрілець.

Як розповіла експерт на своєму YouTube-каналі, на Терезів чекає прибутковий місяць, ви отримаєте цінний подарунок. Перед Скорпіонами відриється дуже вдала і прибуткова перспектива. У Стрільців очікується духовне зростання.

Гороскоп Таро на квітень 2023 Терези

8 кубків Таро - значення

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Карта означає духовне зростання, бажання душі. Терези будуть ставити перед собою нові цілі, з'являться нові мрії.

Це емоційна карта, тому з'явиться прагнення рухатися в новому напрямку. Це може бути переїзд, зміна роботи, подорож.

Паж мечів Таро - значення

Чекайте новин. Прийде інформація. Деякі Терези підуть вчитися.

Імператриця Таро - значення

Карта комфорту, краси, щедрості, прибутку.

Терези можуть отримати новину про вагітність.

Місяць буде дуже вдалим в плані прибутку та гарного настрою, каже розклад Таро. Терези можуть отримати цінний подарунок. Відкриються нові можливості.

Гороскоп Таро на квітень 2023 Скорпіон

3 жезлів Таро - значення

Карта дороги і руху. Скорпіони будуватимуть плани на майбутнє, вчитимуться, розвиватимуться. Можливо ви будете оформляти документи.

2 мечів Таро - значення

Будуть певні обмеження, які не дадуть можливості реалізувати свої плани.

Також ця карта означає страх: ви хочете чогось, але боїтеся зробити крок.

Туз пентаклів Таро - значення

Скорпіони отримають вигідну пропозицію та прибуток. Відкриється нова можливість для збільшення доходів. Астролог радить не втрачати свій шанс.

Гороскоп Таро на квітень 2023 Стрілець

Блазень Таро - значення

Стрільці будуть починати щось з нуля або поїдуть в місце, в якому ніколи не були. Деякі отримуватимуть нові навички.

Деякі Стрільці підуть від чогось або від когось, настане момент між минулим і майбутнім, так звана нульова точка.

8 кубків Таро - значення

Карта подорожі, поїздок, руху вперед і духовного зростання. Стрільці можуть поставити перед собою нові цілі.

Якщо вас щось не влаштовує в сьогоденні - міняйте, радить фахівець.

9 кубків Таро - значення

Карта кульмінації та завершення. Ви отримаєте результат своєї праці. На вас чекають задоволення, комфорт, покупки. Стрільці будуть задоволені своїми досягненнями.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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