Гороскоп Таро на жовтень 2022: Овнам - прибуток, Тельцям - спокуси, Близнюкам - перемога над страхами

Астролог склала гороскоп на картах Таро на місяць для Овнів, Тельців, Близнюків / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл склала гороскоп на картах Таро на жовтень 2022 для знаків зодіаку Овен, Телець, Близнюки.

Як розповіла експерт на своєму Youtube-каналі, на Овнів чекає великий прибуток і вигідна угода. До Тельців прийде розуміння, що нинішні стосунки, місце проживання або робота їх не влаштовують, тому потрібно шукати кращі варіанти. Близнюкам допоможуть люди, яким вони небайдужі.

Гороскоп на картах Таро на жовтень 2022 для Овнів

Закохані Таро - значення

У жовтні Овнів хвилюватимуть питання любові, шлюбу, співпраці та партнерства. У вільних представників знака відбудеться романтичне знайомство. Тих, хто посварився, чекає примирення, а тих Овнів, які в розлуці - зустріч.

Туз пентаклів Таро - значення

З'явиться можливість укласти вигідний контракт або угоду купівлі/продажу. Овни отримають гроші або щось цінне в жовтні, каже гороскоп Таро.

5 жезлів Таро - значення

Карта свідчить про конфлікт і конкуренцію. Овнам потрібно буде доводити свою силу і правоту.

Можливі судові, юридичні справи у жовтні.

Гороскоп на картах Таро на жовтень 2022 для Тельців

8 кубків Таро - значення

Тельцям захочеться кудись поїхати або піти. Наприклад, вас не влаштовують стосунки, і ви захочете їх припинити. Деякі Тельці можуть звільнитися з роботи і почати шукати краще місце. Також представники знака можуть переїхати в інше місто або країну.

"Відбудеться емоційний поштовх, який дасть Тельцям розуміння, що вони хочуть шукати кращої долі", - сказала Анжела Перл.

Паж мечів Таро - значення

Карта учня. Тельці захочуть розвиватися, отримати нові навички. Деякі представники знака займатимуться питаннями навчання своїх дітей.

Диявол Таро - значення

Карта спокус. Також вона символізує інстанції, що мають владу та силу (поліція, суди, державні установи).

"Хтось буде на вас тиснути, можливо це буде начальник або партнер. Тиск може стати причиною звільнення з роботи або припинення стосунків, але поки що вас тримає страх", - попередила астролог.

Гороскоп Таро на жовтень 2022 для Близнюків

3 жезлів Таро - значення

Місяць буде активним. Очікується багато переговорів, поїздок, дзвінків.

Сила Таро - значення

Ви впораєтеся і зі своїми внутрішніми страхами, і з будь-якою (навіть найскладнішою) ситуацією. Близнюки будуть на коні. Але доведеться витратити багато енергії.

Король кубків Таро - значення

Чоловік (Рак, Скорпіон або Риби) допоможе Близнюкам щонайменше порадою. Також це може бути допомога лікаря, батьків, людей, які про вас подбають.

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