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Держдеп США несподівано виступив проти нових санкцій щодо Північного потоку-2

6 січня 2022, 23:26

Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" із протидії Росії.

Держдеп США
У Держдепі США висловилися про санкції проти СП-2 / Reuters

У Держдепі США заявили про те, що глибоко стурбовані майбутнім голосуванням в Сенаті за пропозицією республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти Північного потоку-2.

Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" із протидії Росії.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що в разі схвалення цього закону, він лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні", - пояснив на телефонному брифінгу для преси представник Держдепу Нед Прайс, пише Reuters.

Сертифікація Північного потоку-2

Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

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До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік-2 відновлена не буде.

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