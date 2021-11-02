Графік проведення ЗНО-2022: які дати та предмети

До 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.
Сьогодні з'ясувалося, коли майбутні студенти здаватимуть ЗНО у 2022 році - Міністерство освіти і науки України затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє пресслужба відомство.
Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року.
До 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
- Фізика 23 травня
- хімія 26 травня
- Українська мова, Українська мова та література 31 Травня
- математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
- Іспанська мова, Німецька мова, Французька мова 6 червня
- Англійська мова 7 червня
- Історія України 10 червня
- географія 14 червня
- Біологія 17 червня.
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 Червня.
Нагадаємо, раніше МОЗ дав рекомендації щодо лінійок на 1 вересня. Відомство не забороняє проводити урочистості, проте рекомендує зробити це під відкритим небом, або ж в кожному класі окремо. Головне - не створювати натовпу.
Також Главред писав про те, що в Міносвіти напередодні початку нового навчального року розповіли про те, скільки педагогів отримали щеплення.
Читайте також:
- Як скласти ЗНО - 2021 на відмінно: добірка корисних YouTube-каналів
- У мережі шахраї нахабно "розводять" учасників ЗНО-2021
- Трагічна фотосесія з пневматом: після ЗНО школярка застрелила хлопця
- Третина абітурієнтів "завалили" ЗНО з математики: чому результати такі ганебні