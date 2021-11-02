Графік проведення ЗНО-2022: які дати та предмети

Оприлюднено графік проведення ЗНО - 2022 / УНІАН

Сьогодні з'ясувалося, коли майбутні студенти здаватимуть ЗНО у 2022 році - Міністерство освіти і науки України затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє пресслужба відомство.

Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року.

До 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

Фізика 23 травня

хімія 26 травня

Українська мова, Українська мова та література 31 Травня

математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня

Іспанська мова, Німецька мова, Французька мова 6 червня

Англійська мова 7 червня

Історія України 10 червня

географія 14 червня

Біологія 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 Червня.

Нагадаємо, раніше МОЗ дав рекомендації щодо лінійок на 1 вересня. Відомство не забороняє проводити урочистості, проте рекомендує зробити це під відкритим небом, або ж в кожному класі окремо. Головне - не створювати натовпу.

Також Главред писав про те, що в Міносвіти напередодні початку нового навчального року розповіли про те, скільки педагогів отримали щеплення.

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