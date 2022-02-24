Харків почали бомбити - харківське метро перевели в режим укриття

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Близько 16:00 Харків почали бомбити. Про це повідомляє ряд місцевих сайтів і Telegram-каналів .

Людей закликають спускатися в укриття.

За даними Інтерфакс-Україна, у Харкові метро перевели в режим укриття. Рух поїздів у метро зупинено.

Спікер метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що до особливого розпорядження підземка працюватиме в режимі укриття.

У Харкові серед мирного населення жертв немає.

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Мер Терехов просить залишатися всіх у сховищах. Також він особисто спустився до людей у ​​метро та заявив, що, за його інформацією, російські танки стоять уже на околиці міста. Зупинку метро він пояснив ймовірним обстрілом, який міг статися о 15.00. "Тут (у метро) найбезпечніше місце", - заявив Терехов.

Нагадаємо, Олексій Арестович сказав, що найнебезпечніші напрямки вторгнення Росії з боку Криму, Білорусі, Чернігова та Харкова.

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.