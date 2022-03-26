Хімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститися

Хімічна зброя - наслідки і як себе захистити / Inform Napalm

Якщо РФ застосує саме хімічну зброю, це будуть саме нервово-паралітичні речовини, заявив в ефірі телемарафону відомий хімік Гліб Репіч.

За його словам, у 21-му столітті ніхто нікого хлором труїти не буде. Тому що це не є ефективно. Труїтимуть саме бойовими фосфоро-органічними паралітичними речовинами, такими як Зарин і його аналогами.

"Я не хочу залякати, але ми повинні бути до цього готові, тому що ніхто не знає, що у керівника РФ в голові", - каже експерт.

Репіч стверджує, что ці речовини є дуже леткими рідинами, і здатні уражати організм як через шкіру при потраплянні бризком, так і при вдиханні випарів цих речовин. Вони дуже смертельні.

"Потрапляння навіть однієї невеличкої краплинки на шкіру - цього може бути вже достатньо, щоб людина померла", - додав він.

Як захиститися від такої зброї?

Найголовінше - не нехтувати тривогою. Тому що якщо ви опинилися на відкритій місцевості і під час хіматаки на вас потраплять бризки цієї речовини, вам вже ніхто не допоможе. Тому, по-перше, треба прямувати в укриття під час тривоги.

Але, за словами експерта, найбільша проблема хімічної атаки - розпізнати її.

"Сучасні хімічні атаки - це не ті кадри, які ви бачили з Першої світової, коли були ці клуби диму і люди з протигазами. Ні - сучасна хімічна атака - це просто вибухи, які розбризкують цей Зарин. І досвід Сирії показав, що люди дізнавалися про хіматаку коли вже зявлялися симтоми. Тому я підготував декілька пунктів, за якими можна зрозуміти, що відбувається хіматака", - каже хімік і наводить декілька порад.

Перше - сигнал хімічної тривоги. Це схоже на сигнал повітряної тривоги - там один короткий, один довгий гудок. Це потрібно пам'ятати. Також буде сповіщення по телебаченню, радіо, в телеграм-каналах... Але треба знати, коли ці бомби будуть летіти, на них не написано, що це хімічна зброя. І поки з'ясують, що це була хімічна атака - військові чи ДСНС - треба розуміти, що сигнал хімічної тривоги можуть дати не одразу.

Друге - хто перебував під обстрілами знає, що звичайні бомби, ракети створені так, щоб максимально зруйнувати будівлю, тобто сильні вибухи. Коли відбувається атака хімічною зброєю - вибухи інші: вони тихіші і гулкі. Тому що ці боєприпаси створені не для того, щоб руйнувати будинки. При вибусі вони розбризкують Зарин у вигляді аерозолю.

Третє - це масова загибель дрібних тварин: птахів, комах та ін. Вони мають малу масу тіла, і за рахунок цього вони гинуть перші.

Четверте - масовий прояв симптомів отруєння бойовими нервово-паралітичними речовинами у людей, які потрапили в зону хімічної атаки.

Симптоми ураження людини при хімічній атаці

1. Міоз, звуження зіниць. Це є основним і першим симптомом.

2. Сіпання м'язів на тих місцях, куди потрапили навіть найдрібніші часточки цього аерозолю.

3. Слабкість, млявість.

4. Слиновиділення, сльозотеча, виділення з носа.

Якщо людина отримала смертельну дозу - відбувається втрата свідомості, судоми, піна з рота і смерть.

Як діяти в разі хімічної атаки

Найгірше, що може статися, це те, що хіматака вас застала за межами укриття. Тому почувши сигнал повітряної тривоги, потрібно прямувати в укриття. Найкращий варіант - обладнане укриття з фільтрацією повітря чи метро. Але навіть ваша квартира може слугувати укриттям, особливо якщо у вас металопластикові вікна. Тому що вам потрібно максимально зробити ваше сховище герметичним. Заклеюємо щілини, закриваємо вентиляцію - так ви убезпечите себе від потрапляння випарів.

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости.

Для порівняння, в США їх 5428.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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