Ірландія скасовує візовий режим з Україною

Ірландія скасувала візовий режим з Україною / Фото ForumDaily

Міністр юстиції Хелен МакЕнті оголосила про негайне скасування візових вимог між Україною та Ірландією.

Це спростить і підтримає швидкий виїзд як членів українських сімей громадян Ірландії, так і членів сімей громадян України, які проживають в Ірландії.

Рішення також буде застосовуватися в якості надзвичайного заходу до всіх українців, які прямують до Ірландії.

"Законодавчий акт, що скасовує візовий режим для громадян України в якості надзвичайного заходу, набуває чинності негайно", - йдеться на сайті Gov.ie.

Люди, які розглядають можливість виїзду з України і поїздки в Ірландію, можуть протягом найближчого періоду зробити це без візи, якщо вважатимуть, що подорожувати безпечно. Ті, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, матимуть 90 днів після прибуття, щоб врегулювати свою позицію.

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"Я вражена вторгненням Росії в Україну. Ми підтримуємо український народ і зіграємо свою роль у наданні йому допомоги у важку хвилину.

Ось чому я негайно скасовую візові вимоги між Україною та Ірландією. Це стосуватиметься всіх українців", - заявляє Макенті.

I am appalled by the Russian invasion of Ukraine. We stand with the Ukrainian people and we will play our part in assisting them in their time of need.



That’s why I am immediately lifting visa requirements between Ukraine and Ireland. This will apply to all Ukrainians. — Helen McEntee TD (@HMcEntee) February 25, 2022

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