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Зіпсує все свято: Україну атакує потужна магнітна буря в березні

3 березня 2023, 20:33
Інтенсивність магнітної бурі в березні буде від середньої - 4 бали, і збільшиться до 5 балів.
магнітні бурі, магнітні бурі в березні
Магнітні бурі в березні / pixabay

У березні 2023 року Землю накриє затяжна магнітна буря. Як відзначають фахівці, вона очікується такої сили, що у метеозалежних погіршиться самопочуття.

За даними сайту Meteoagent, магнітна буря розпочнеться 5 березня і триватиме до 8 березня.

Інтенсивність магнітної бурі буде від середньої - 4 бали, і збільшиться до 5 балів.

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Що не можна робити під час магнітної бурі

  • Не можна вживати каву і алкоголь.
  • Не можна курити та вступати в конфлікти.
  • Не можна піддаватися стресам, братися за роботу, що вимагає зосередженості уваги.
  • Не можна вирушати в далекі поїздки на автомобілі.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля Землі на спалахи на сонці. Триватиме вона може від декількох годин до декількох днів. У такі періоди може змінюватися поведінка тварин, самопочуття метеозалежних людей. Також в роботі техніки можуть бути перебої.

магнітна буря

Як раніше повідомляв Главред, в Києві може статися найсильніший землетрус. Як повідомив директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзьора, землетрус магнітудою більше 7 балів може відбутися в столиці.

Крім того, в ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що в 19 кілометрах на захід від Мукачева Закарпатської області.

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