З "Дії" зникла функція видалення COVID-сертифікатаа: як тепер оновити його після повної вакцинації

Це зробили після скарги користувачів, які випадково видаляли документ.
У Мінцифри оперативно відреагували та усунули проблему в додатку "Дія". Тепер користувачі програми не можуть випадково видалити свій COVID-сертифікат.
Як розповів глава відомства Михайло Федоров, на цю проблему скаржилися багато українців. Річ у тім, що відповідна кнопка "Видалити" однією з перших з'являлася при відкритті меню сертифіката. Тому дану функцію Видалити сертифікат" прибрали взагалі.
За його словами, нова версія "Дії" з'явиться після схвалення Google і Apple і буде доступна в маркетах обох компаній. На доказ Михайло Федоров розмістив скріншот меню Covid-сертифіката із програми "Дія", на якому відсутня кнопка видалення цифрового документа.
Щоб оновити "жовтий" сертифікат на "зелений" після повної вакцинації необхідно надіслати новий запит на отримання оновлень, тобто видаляти нічого не потрібно. Після обробки заявки дані повинні автоматично оновитись.
З 24 вересня на порталі "Дія" з'явилася можливість згенерувати і роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також в "Дії" незабаром з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусу, негативний ПЛР-тест та вже з'явився дитячий ковід-сертифікат.
Раніше Мінцифри спростило генерацію COVID-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID та вертіти головою перед камерою смартфона.
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