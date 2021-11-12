З "Дії" зникла функція видалення COVID-сертифікатаа: як тепер оновити його після повної вакцинації

Дія прибрала функцію, яка створювала проблеми з covid-сертифікатами / Мінцифри

У Мінцифри оперативно відреагували та усунули проблему в додатку "Дія". Тепер користувачі програми не можуть випадково видалити свій COVID-сертифікат.

Як розповів глава відомства Михайло Федоров, на цю проблему скаржилися багато українців. Річ у тім, що відповідна кнопка "Видалити" однією з перших з'являлася при відкритті меню сертифіката. Тому дану функцію Видалити сертифікат" прибрали взагалі.

За його словами, нова версія "Дії" з'явиться після схвалення Google і Apple і буде доступна в маркетах обох компаній. На доказ Михайло Федоров розмістив скріншот меню Covid-сертифіката із програми "Дія", на якому відсутня кнопка видалення цифрового документа.

Скріншот оновленого меню covid-сертифіката

Щоб оновити "жовтий" сертифікат на "зелений" після повної вакцинації необхідно надіслати новий запит на отримання оновлень, тобто видаляти нічого не потрібно. Після обробки заявки дані повинні автоматично оновитись.

З 24 вересня на порталі "Дія" з'явилася можливість згенерувати і роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також в "Дії" незабаром з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусу, негативний ПЛР-тест та вже з'явився дитячий ковід-сертифікат.

Раніше Мінцифри спростило генерацію COVID-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID та вертіти головою перед камерою смартфона.

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