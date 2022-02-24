З Криму, Росії та Білорусі почалося вторгнення військової техніки: список областей

Вторгнення Росії / Reuters

Російська військова техніка перетнула державні кордони України в Сумській, Чернігівській, Луганській та Донецькій областях. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Російська військова техніка, в тому числі і броньована, перетнула кордони чотирьох українських областей: Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької. Зазначається, що ворожа техніка в Чернігівській області перетнула пункти пропуску Сеньківка та Грем'яч.

У Харківській області колони техніки порушили межі пропускного пункту "Бударки" Харківської області та "Мілове" в Луганської області.

Під обстріл потрапили більшість прикордонних підрозділів Харківської, Луганської, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей.

Згідно з інформацією прикордонників ряд військовослужбовців отримали поранення.

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Також МВС заявити про рух військової техніки з боку окупованого Криму.

"В даний момент через адмінкордон з півострова фіксується рух військової техніки", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

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