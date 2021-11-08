Видання Kyiv Post оголосило про закриття, колектив обурюється

Популярне видання заявило про закриття

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан оголосив, що газета негайно закривається "на короткий час", йдеться в заяві, розміщеній на сайті видання Kyiv Post.

"Одного разу ми сподіваємося знову відкрити газету більше і краще. Я дякую всій команді Kyiv Post і Брайана Боннера за його службу Україні та незалежній журналістиці протягом останніх 25 років", - цитує видання заяву Ківана.

Крім того, головний редактор видання Брайан Боннер заявив про наміри піти на пенсію після закриття Kyiv Post.

У той же час вже колишній колектив видання Kyiv Post заявив, що журналістів нібито поставили сьогодні перед фактом того, щоб вони вже не працюють в газеті.

"Вранці 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де довідались, що вони звільнені. Ще три тижні тому власник Kyiv Post заявляв, що має інші плани - розширити Kyiv Post і запустити україномовне медіа під брендом видання", - йдеться в заяві колективу, яке поширила журналіст Ганна Миронюк.

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Напередодні, як зазначають у колективі, керівництво видання призначило на керівну посаду пов'язану з Ківаном людину, що журналісти розцінили як втручання в редакційну політику.

"Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала опір власника. Ми вважаємо припинення роботи видання і звільнення колективу розплатою Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post і перезапустити його вже через місяць із новою командою", - додали журналісти.

Раніше Главред писав про те, що австрійське видання Der Standard опублікувало статтю, використавши термін "громадянська війна" для опису конфлікту на Донбасі, хоча насправді йдеться про агресію Росії проти України.

На скандальний інцидент відреагував Посол України в Австрії Олександр Щерба.

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