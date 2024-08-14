Відомий в РФ співак підтримав Курську операцію ЗСУ та побажав Україні перемоги

Noize MC відомий своєю чіткою позицією доволі давно – артист з 2014 року засуджує путінський режим та дає концерти в підтримку України.
На своїй сторінці в Instagram співак опублікував допис, в якому розповів, що один з його найближчих друзів є українцем і він народився в Суджі Курської області. Також Noize MC написав про свого діда-українця та бабусю-росіянку, які нині мешкають в Бєлгороді і відмовляються виїжджати з міста.
Хто такий Noize MC
Іван Олександрович Алексєєв (рос. Иван Александрович Алексеев; більш відомий під псевдонімом Noize MC; нар. 9 березня 1985) — російський репер, рок-музикант, співак, композитор та актор.
Виконавець відомий своєю проукраїнською та антипутінською позицією.
Він засуджує вторгнення в Україну, починаючи з 2014 року, за що йому неодноразово зривали виступи та погрожували в Росії.
Після початку повномасштабного вторгнення Noize MC не припиняє підтримувати Україну і концерти в країні-агресорці не дає.
За чітку позицію 18 листопада 2022 року Мін'юст Росії вніс музиканта до списку "іноагентів".
З початком війни співак разом із сім'єю переїхав до Вільнюса "з політичних міркувань".
Нещодавно Noize MC виступив на концерті в іспанській Валенсії у футболці з написом "Азов" і спровокував скандал у соцмережах.
У новому пості він пригадав свою подругу з Маріуполя, яка і подарувала йому цю футболку. Зірка підкріпив свій допис світлиною у цьому патріотичному луці.
"На цій футболці зображено поїзд "Азов", який раніше курсував за маршрутом Київ-Маріуполь. Її мені подарувала моя подруга Яна Яковенко. Вона сама намалювала цей принт. Яна - з Маріуполя. Її місто знищене російськими військами. У дворах - братські могили з мирних жителів. Але я ніколи від неї не чув побажань, щоб таке сталося з чиїмось містом ще", – вказав знаменитість.
Співак вкотре підкреслив, що "війни бути не повинно" і вказав, що сам проти кровопролиття. Водночас він він не відмовився від підтримки України і додав, що крах путінської Росії – це єдиний шанс на нормальне майбутнє для росіян.
"Але, поки агресор не отримує по зубах, він не заспокоюється і не відступає, а отже війна триває - у цьому й проблема. Тому так, я бажаю Україні перемоги. І я на цю перемогу теж працюю. Що ніяк не заважає мені співчувати мирним жертвам на російському боці", – підкреслив Noize MC.
Позиція виконавця Noize MC стосовно російсько-української війни
У 2014 році, коли російські війська напали на Донбас, артист вперше продемонстрував свою позицію щодо війни. Він виступив на фестивалі "Захід" із прапором України, зазначає Вікіпедія.
У вересні 2019 року випустив пісню "Всё как у людей" (що містить частину тексту однойменної пісні Єгора Лєтова і відсилки до деяких інших його пісень), у якій різко розкритикував політику російської влади.
У відповідь депутат від партії "Единая Россия" Ернест Макаренко вимагав заборонити творчість виконавця.
У квітні 2020 року випустив пісню "26.04", присвячену аварії на Чорнобильській АЕС.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловився на підтримку України та жорстко розкритикував дії Росії.
У березні 2022 випустив кліп на україномовну пісню "Вуду", присвячену російсько-українській війні.
Навесні 2022 разом зі співачкою Монеточкою провів благодійний тур країнами Балтії та Європи, кошти з якого були спрямовані на допомогу українським мирним жителям.На одному з таких концертів виконав пісню "Аусвайс" про колективну вину росіян у війні проти України.
22 листопада 2022 мін'юстом Росії був визнаний "іноагентом".
23 лютого 2024, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист випустив пісню "Open Air". Пишучи текст, Noize MC взяв за натхнення спогади про маріупольский фестиваль MRPL City Fest, а відеоряд кліпу знятий в Ірпені в квітні 2022 року.
Noize MC - останні новини
Нещодавно Noize MC їдко пожартував про кончину Путіна.
"Під час виконання наступної пісні потрібно обов'язково загадати бажання. Тільки нікому його не розповідайте, а то не здохне", - вимовив зі сцени Noize MC, передуючи виконання треку "Кооператив" Лебедине озеро".
Як відомо, Noize MC випустив трек з натяком на смерть Путіна.
Шанувальники відразу помітили, що Noize в новій пісні підняв тему кремлівської пропаганди, а також недвозначно натякнув на смерть російського диктатора Володимира Путіна.
"Нехай за "Озеро" своє Дід трясеться в трепеті", - іронізує репер в своєму треці.
Андрій Хливнюк раніше назвав Івана Алєксєєва - єдиним російським артистом, з яким підтримує зв'язок. Лідер Бумбоксу назвав музиканта "живим і тверезим".
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