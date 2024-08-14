Відомий в РФ співак підтримав Курську операцію ЗСУ та побажав Україні перемоги

Відомий російський співак Іван Алєксєєв, він же Noize MC, висловив підтримку діям ЗСУ в Курській області РФ та побажав перемоги Україні.

https://news.glavred.net/izvestnyy-v-rf-pevec-podderzhal-kurskuyu-operaciyu-vsu-i-pozhelal-ukraine-pobedy-10588478.html Посилання скопійоване

Співак підтримав операцію ЗСУ на Курщині / колаж: Главред, Фото: instagram.com/noizemc, фото: Вікіпедія

Noize MC відомий своєю чіткою позицією доволі давно – артист з 2014 року засуджує путінський режим та дає концерти в підтримку України.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував допис, в якому розповів, що один з його найближчих друзів є українцем і він народився в Суджі Курської області. Також Noize MC написав про свого діда-українця та бабусю-росіянку, які нині мешкають в Бєлгороді і відмовляються виїжджати з міста.

Хто такий Noize MC Іван Олександрович Алексєєв (рос. Иван Александрович Алексеев; більш відомий під псевдонімом Noize MC; нар. 9 березня 1985) — російський репер, рок-музикант, співак, композитор та актор. відео дня Виконавець відомий своєю проукраїнською та антипутінською позицією. Він засуджує вторгнення в Україну, починаючи з 2014 року, за що йому неодноразово зривали виступи та погрожували в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Noize MC не припиняє підтримувати Україну і концерти в країні-агресорці не дає. За чітку позицію 18 листопада 2022 року Мін'юст Росії вніс музиканта до списку "іноагентів". З початком війни співак разом із сім'єю переїхав до Вільнюса "з політичних міркувань".

Нещодавно Noize MC виступив на концерті в іспанській Валенсії у футболці з написом "Азов" і спровокував скандал у соцмережах.

У новому пості він пригадав свою подругу з Маріуполя, яка і подарувала йому цю футболку. Зірка підкріпив свій допис світлиною у цьому патріотичному луці.

"На цій футболці зображено поїзд "Азов", який раніше курсував за маршрутом Київ-Маріуполь. Її мені подарувала моя подруга Яна Яковенко. Вона сама намалювала цей принт. Яна - з Маріуполя. Її місто знищене російськими військами. У дворах - братські могили з мирних жителів. Але я ніколи від неї не чув побажань, щоб таке сталося з чиїмось містом ще", – вказав знаменитість.

Допис Noize MC стосовно ситуації на Курщині / Фото: instagram.com/noizemc

Співак вкотре підкреслив, що "війни бути не повинно" і вказав, що сам проти кровопролиття. Водночас він він не відмовився від підтримки України і додав, що крах путінської Росії – це єдиний шанс на нормальне майбутнє для росіян.

"Але, поки агресор не отримує по зубах, він не заспокоюється і не відступає, а отже війна триває - у цьому й проблема. Тому так, я бажаю Україні перемоги. І я на цю перемогу теж працюю. Що ніяк не заважає мені співчувати мирним жертвам на російському боці", – підкреслив Noize MC.

Позиція виконавця Noize MC стосовно російсько-української війни У 2014 році, коли російські війська напали на Донбас, артист вперше продемонстрував свою позицію щодо війни. Він виступив на фестивалі "Захід" із прапором України, зазначає Вікіпедія. У вересні 2019 року випустив пісню "Всё как у людей" (що містить частину тексту однойменної пісні Єгора Лєтова і відсилки до деяких інших його пісень), у якій різко розкритикував політику російської влади. У відповідь депутат від партії "Единая Россия" Ернест Макаренко вимагав заборонити творчість виконавця. У квітні 2020 року випустив пісню "26.04", присвячену аварії на Чорнобильській АЕС. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловився на підтримку України та жорстко розкритикував дії Росії. У березні 2022 випустив кліп на україномовну пісню "Вуду", присвячену російсько-українській війні. Навесні 2022 разом зі співачкою Монеточкою провів благодійний тур країнами Балтії та Європи, кошти з якого були спрямовані на допомогу українським мирним жителям.На одному з таких концертів виконав пісню "Аусвайс" про колективну вину росіян у війні проти України. 22 листопада 2022 мін'юстом Росії був визнаний "іноагентом". 23 лютого 2024, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист випустив пісню "Open Air". Пишучи текст, Noize MC взяв за натхнення спогади про маріупольский фестиваль MRPL City Fest, а відеоряд кліпу знятий в Ірпені в квітні 2022 року.

Noize MC - останні новини

Нещодавно Noize MC їдко пожартував про кончину Путіна.

"Під час виконання наступної пісні потрібно обов'язково загадати бажання. Тільки нікому його не розповідайте, а то не здохне", - вимовив зі сцени Noize MC, передуючи виконання треку "Кооператив" Лебедине озеро".

Як відомо, Noize MC випустив трек з натяком на смерть Путіна.

Шанувальники відразу помітили, що Noize в новій пісні підняв тему кремлівської пропаганди, а також недвозначно натякнув на смерть російського диктатора Володимира Путіна.

"Нехай за "Озеро" своє Дід трясеться в трепеті", - іронізує репер в своєму треці.

Андрій Хливнюк раніше назвав Івана Алєксєєва - єдиним російським артистом, з яким підтримує зв'язок. Лідер Бумбоксу назвав музиканта "живим і тверезим".

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред