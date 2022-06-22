Як швидко відмити плитку у ванній від нальоту: цей засіб знайдеться у кожній аптеці

Нашатир допоможе швидко очистити плитку у ванній кімнаті / dom-v-sadu, ua.depositphotos.com

Плитка у ванній постійно покривається вологими випарами і мильним нальотом. Господині ламають голову, як же зробити так, аби вона знову сяяла. У цьому може допомогти звичайний нашатир. Про це повідомляє Ukr.Media.

Жоден магазинний засіб не здатний досягти такого ефекту.

Як приготувати розчин для миття плитки

Для приготування засобу для миття поверхні необхідно:

100 мл нашатирю,

4 л теплої води.

Воду та нашатир слід змішати та перелити у ємність з розпилювачем. Розчин необхідно нанести на підлогу та стіни ванної кімнати.

Як довго необхідно тримати розчин на поверхні плитки

Розчин необхідно залишити на поверхнях у ванній на 20-30 хв. Після цього підлогу та стіни необхідно змити теплою подою та витерти насухо.

Важливо: всі дії слід проводити у захисних рукавичках. При цьому необхідно забезпечити вентиляцію оброблюваного приміщення.

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Раніше ми розповідали про те, як швидко відмити каструлю, що пригоріла. У цьому допоможуть сіль, сода, оцет або лимонна кислота.

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