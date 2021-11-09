Як позбутися післяпологової депресії - відповідь експерта

Післяпологова депресія виникає у 10-15% жінок після пологів / Фото ua.depositphotos.com

Післяпологова депресія може бути природним способом переходу жінки в нормальний стан після дев'яти місяців вагітності. Якщо такий стан триває довше, ніж кілька місяців, значить потрібно щось робити.

Таку думку під час чату на Главреді озвучила сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.

"Жінка дев'ять місяців носила дитину і перебувала в одному гормональному стані. А після пологів її тіло та психіка повинні якимось чином відновитися. Якийсь час (місяць-два) ця депресія може бути натуральним наслідком переходу", - сказала експерт.

Якщо післяпологова депресія затягнулася, потрібно розібратися в причинах цього стану.

"Може, жінка все робить сама, їй нікому допомогти, і вона вже загнана. Тоді слід розібратися, чому її чоловік ніяк не бере участь в побутових питаннях, чи просять його про це, або жінка з самого спочатку все взяла на себе. Варто подбати про себе і залучати чоловіка до допомоги. Можна попросити його іноді виводити вас на прогулянку, в кіно або парк, або іноді відпустити вас побачитися з подругами. Потрібно трохи часу приділити собі, і тоді депресивні процеси пройдуть набагато швидше", - порадила Щербань.

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Довідка. Післяпологова депресія - депресивні симптоми, які зберігаються понад два тижні після пологів і заважають повсякденній діяльності. Виникає у 10-15% жінок після пологів, передає довідник MSD.

Післяпологова депресія частіше виникає у жінок з депресією в анамнезі, тих, у кого в житті присутні значущі життєві стрес-фактори, відсутність підтримки з боку партнера або членів сім'ї тощо.

Як повідомляв Главред, раніше сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань дала важливі поради людям, які відчувають труднощі, працюючи віддалено.

Читайте повну версію інтерв'ю видання Главред з Оленою Щербань.

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