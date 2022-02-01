Як змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три роки

Боротьба з хворобою триває.
Актриса і телеведуча Анастасія Заворотнюк з 2019 року бореться з онкологією. Близьке оточення артистки всіляко оберігає її спокій від зовнішнього вторгнення.
І їм це непогано вдавалося. У мережі лише через три роки з'явилося ймовірне фото, як змінилася після тривалого лікування Заворотнюк.
Видання Комсомольская правда опублікували статтю про борги чоловіка актриси, фігуриста Петра Чернишова. Він часто перевищує швидкість, через що отримав "листів щастя" з фотографіями з прихованих камер на дорогах на значну суму.
На одному з таких знімків, який потрапив в мережу, за кермом автомобіля сам Чернишов, а поруч з ним на передньому сидінні - якась жінка.
ЗМІ припускають, що це - дружина порушника, Анастасія Заворотнюк.
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Раніше в мережі з'явилося відео, як Марина Хлєбнікова виглядає після пожежі і пластичних операцій.
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