Як можна використовувати прокисле молоко: смачні і швидкі рецепти

Чи можна використовувати прострочене молоко у приготуванні - Главред розібрався у цьому питанні.

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Прокисло молоко, що робити / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

Чи можна варити кашу на кислому молоці - більшість господинь категорично проти. Каша, зварена на кислому молоці, буде мати дивний смак та і вигляд не естетичний. Однак існує багато рецептів, де можна використати кисле молоко і потім насолоджуватись смачними стравами.

Чи можна використовувати в їжу прокисле молоко

Багато господинь використовують кисле молоко, як один із головних інгредієнтів для приготування холодних супів, такі як окрошка. Приготування дуже легке: нарізати огірків, редиски та зелені і все. До речі, часто в окрошку для насичення смаку додають варене або смажене м'ясо.

Із кислого молока можна зробити смачний соус, який може стати заміною майонезу та й буде малокалорійним. Щоб зробити соус із кислого молока, варто додати гірчицю, цибулю, сіль та цукор за смаком, мелений перець, сік лимона. Легкий рецепт ідеального і смачного соусу, який підійде до багатьох страв.

Зазвичай кисле молоко використовують для приготування млинців та пиріжків. Якщо додати кисле молоко, то вони млинці та пироги будуть пишнішими і ніжнішими. Варто не забувати, щоб випічка вдалась, потрібно обов'язково додавати соду.

Найпоширеніша страва, яку можна приготувати із кислого молока - сир. Для приготування сиру варто просто поставити кисле молоко в каструлі на невеликий вогонь. Чекати, поки воно нагріється і не перемішувати, щоб сир сам почав відокремлюватися, а сироватка змінить колір на зеленуватий. Головне не дати закипіти домашньому сиру, бо він може бути пересушеним.

Чи можна поливати квіти прокислим молоком

Досвідченні садівники не радять поливати будь-які рослини молоком. Не важливо, свіже воно чи прокисле. Відомо, що рослини не можуть засвоїти вітаміни, що містяться в молоці, такі як калій і магній. Жири, які є в молоці, можуть лише зіпсувати стан ґрунту. Ще одним негативним фактором є те, що може налетіти багато комах і будуть їсти не лише молоко, але й рослину, яку ви підживили.

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