Як потрібно боротися з випаданням волосся - фахівець пояснила / ua.depositphotos.com

Є різні фактори, які сприяють випаданню волосся, і запропонувала способи боротьби з цим неприємним процесом. Про це відомий Нутриціолог Ольга Ковіненко розповіла порталу РИА Новости.

Найпоширенішою причиною виникнення подібної проблеми фахівець назвала залізодефіцитну анемію, яка може розвиватися на тлі хронічних захворювань (особливо аутоімунних і ендокринних), при проблемах з шлунково-кишковим трактом або незбалансованому харчуванні (група ризику — вегетаріанці).

"При випаданні волосся в першу чергу необхідно перевірити стан вітамінів В12 і В9, феритину, гемоглобіну, трансферину, сироваткового заліза, загального білка. Найчастіше увага звертається лише на один з цих показників — гемоглобін, який не розкриє всієї картини дефіцитів і не вкаже на ступінь залізодефіцитної анемії", — сказала вона.

Надлишок споживання заліза часто виникає на тлі запальних процесів, підкреслила Ковіненко.

"Також слід звернути увагу і на стан цинку (необхідний для нормальної роботи сальних залоз, зміцнення волосяного фолікула) і вітаміну D (стимулює волосяні фолікули)", — зазначила вона.

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