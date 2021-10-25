Як потрібно збивати температуру тим, хто заразився "Дельта"-штамом - відповідь лікаря

Як потрібно збивати температуру тим, хто заразився"Дельта" -штамом / УНІАН

У людей, які хворі новим штамом "Дельта" коронавірусу COVID-19 високу температуру вкрай важко збити ліками, вона може триматися 10-14 днів і перевищувати поріг 38-ми градусів. Про це написав головний лікар одного з львівських діагностичних центрів Тарас Жиравецький на своєму Telegram-каналі.

Медик пояснює, що радить українцям збивати температуру, навіть якщо вона досягла показника 37,5 градуса - оскільки "Дельта" дуже сильно виснажує тіло.

Лікар також зазначив, що в разі вживання популярних ліків для зниження температури (наприклад, "Німесил" або "Парацетамол"), вкрай бажано пити препарати для зниження кислотності в шлунку (щоб уникнути загострення гастриту і зменшити печію в шлунку).

"Це моя особиста думка, якщо ви краще знаєте, як возитися з температурою в разі "ковіда" - ваша справа про прийом ліків для її зниження. Але досвід мій і колег теж чогось вартий", - підсумував Жиравецький.

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Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "Дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам "Дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.