УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як випрати комір і манжети сорочки: 5 золотих способів з підручними засобами

6 липня 2022, 14:30

Для того, щоб відіпрати комір і манжети сорочки, не обов’язково купувати дорогу магазинну "хімію". Адже ефективні засоби проти цієї проблеми уже є у вас вдома.

стирка, стирать, рубашка
Як випрати комір і манжети сорочки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Сорочки – це особливо примхливі речі нашого гардеробу. Найбруднішими частинами такого предмету одягу є комір і манжети. Якщо перші найбільше вбирають у себе шкірний жир і піт, то другі крім цього ще й брудняться усім підряд, чого ви можете торкнутися своїми рукавами. Тому питання, як відіпрати комір і манжети сорочки, завжди буде актуальним усім, хто має хоч одну "представницю" такого виду одягу у своїй шафі.

Але щоб зробити їх знову чистими, не обов’язково використовувати дороговартісні магазинні засоби. Насправді є низка народних рецептів, які допоможуть вам швидко та ефективно випрати комір і манжети сорочки.

При цьому варто запам’ятати, що усі народні засоби наносяться на забруднені місця до прання. А після цього потрібно випрати сорочку або вручну, або у пральній машині, підібравши для неї відповідний режим згідно з матеріалом, з якого вона виготовлена.

Отже, випрати комір і манжети сорочки можна за допомогою наступних засобів.

1. Господарське мило

Сорочку зволожуємо водою, після чого натираємо забруднені місця звичайним господарським милом. Потім замочуємо одежину у воді й залишаємо відмокати на декілька годин.

Варто зазначити, що у цього варіанту є безліч різних варіацій, і можна застосовувати будь-який із них. Наприклад, можна натерти комір і манжети господарським милом, після чого покласти вологу сорочку у целофановий пакет на декілька годин – щоб волога за цей час не випарувалася.

Коли декілька годин минуть, перемо сорочку вручну або у пральній машинці.

2. Засіб для миття посуду

Ефективно відіпрати комір і манжети сорочки також допоможе звичайний засіб для миття посуду, який найімовірніше у всіх є під рукою. Перед пранням усього виробу потрібно вручну випрати проблемні місця з допомогою такого засобу.

3. Шампунь

Таким же способом, як і в попередньому пункті, потрібно випрати комір і манжети за допомогою звичайного шампуню. Після цього перемо весь виріб зручним для вас способом.

4. Тальк

Такий простий засіб ефективно допоможе прибрати сліди дезодоранту та шкірного жиру. Посипаємо порошком забруднені місця, які слід попередньо зволожити водою. Після цього замочуємо і лишаємо на ніч. Вранці потрібно випрати увесь виріб.

5. Оцет

Ще одним підручним засобом, який допоможе прибрати жовтизну на комірі та манжетах сорочки, є оцет. Потрібно змочити у речовині ватний тампон і потерти ним плями. Через 10-15 хвилин прополосніть рубашку у чистій воді. Якщо плями не зникли – спробуйте повторити те ж саме ще раз.

Корисні поради для прання сорочки

Перед тим, як прати сорочку, варто "пройтися" по ній щіткою, особливо з внутрішньої сторони. Таким чином ви приберете залишки ороговілих частинок шкіри, і подальше прання буде ефективнішим.

Сорочку варто прати частіше, до того, як піт і бруд встигнуть в’їстися у тканину. Адже потім відіпрати їх буде набагато важче.

Як правильно сушити випрану сорочку

Після прання сорочки, наприклад, у пральній машинці потрібно вимикати режим віджиму, адже це може нашкодити тканині й формі виробу. Краще, щоб вода з сорочки потім сама стекла.

Сушити випрану сорочку потрібно на вішаку, щоб вона не втрачала свою форму. Якщо ж вішака немає, то краще повісити її за комір, щоб усі інші частини виробу звисали донизу.

Читайте також:

прання пральна машинка жіночі сорочки модні сорочки
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:43

Найсмачніші і чудово ніжні страви з кабачків: 3 найпростіших рецепта

14:33

Рятувальники плакали і говорили про мультики: щемлива історія порятунку дівчинки з-під завалів у КиєвіВідео

14:30

Як випрати комір і манжети сорочки: 5 золотих способів з підручними засобами

14:26

У Казахстані вибухнуло нафтогазове родовище після заяви Токаєва про постачання нафти ЄвропіВідео

14:25

Зеленський доручив змінити отримання дозволів на пересування військовозобов'язанихВідео

Реклама
14:10

Захисники України знищили Урагани, з яких РФ планувала бити по мирних українцях

14:04

Курбан-байрам 2022: дата, традиції та привітання зі святом

13:42

Мило по 300 грн, шампунь по 600 грн: у Херсоні показали космічні ціни на товари першої необхідності

13:35

Бійці ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмальовували фарбою і морили голодом

13:32

Зеленка для огірків завалить урожаєм: як застосовувати дешевий засіб, що є в кожній аптечціВідео

13:29

"Перемога України - це тривалий процес": експерт пояснив, чи може війна завершитися у 2023 роціВідео

13:26

У моду повернулася чарівна коротка стрижка боб в стилі принцеси Діани

13:11

Свята в липні 2022 в Україні: як будемо відпочивати

13:00

Гороскоп на завтра 7 липня 2022: Дівам - везіння, Терезам - важливі новини, Стрільцям - вдалі збігиВідео

12:49

Нові "феєрверки": у Макіївці та Великому Бурлуці горять склади боєприпасів окупантівВідео

12:42

Армія алкашів: на Запоріжжі заборонили продаж алкоголю окупантам, ті спиваються і тікають

12:38

Івана Купала 2022: магія дня, традиції і заборони - як відзначити це свято

12:38

Воювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні – прогноз астрологаВідео

12:09

Угорщина не постачає Україні зброю, бо РФ почне обстрілювати Закарпаття – Сіярто

12:03

"На нас іде танк": під Лисичанськом загинули білоруські добровольці, вони прикривали побратимівВідео

Реклама
11:43

"Розкабаніла на 10-15 кг, сукня по швах тріщить": Ані Лорак вийшла на публіку і здивувала формамиВідео

11:28

Рятував бійців під обстрілами і брав полонених: на Донбасі загинув 21-річний медикВідео

11:08

Українські військові приїхали на навчання до Британії: в уряді розповіли подробиціВідео

11:00

Чи можна від морозива захворіти: поради лікаря для дітей та дорослих

10:49

У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ: ДБР вимагає відсторонити його від посади

10:40

ЗСУ знищили "російськомирця" Єлізарова, який прославляв "ЛНР" у пам’ятникахВідео

10:15

На Донбасі нацгвардієць під обстрілами врятував понад 500 бійцівВідео

09:56

Установки HIMARS і CAESAR переломлять хід війни, але за кілька місяців – Sky NewsВідео

09:52

Основна битва за Донбас відбудеться у Слов'янську - британська розвідкаВідео

09:38

"Він не в комі, ще ходить": мольфарка спрогнозувала, коли помре Путін

08:53

ЗСУ зупинили наступ ворога біля 8 населених пунктів: у росіян значні втрати – ГенштабВідео

08:46

В РФ повертається державний антисемітизмПогляд

08:37

У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

08:33

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

08:29

Гороскоп на сьогодні 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

08:10

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктахВідео

08:00

Як приготувати смачну настоянку зі смородини: простий рецептВідео

07:45

Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

07:20

Хлопці, йдіть до Путіна!Погляд

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

Реклама
06:47

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

06:02

Лукашенко просто хоче вижити - інтерв'ю з військовим експертом Сергієм ГрабськимВідео

05:20

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

04:50

Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальваціїВідео

03:42

Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти