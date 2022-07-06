Як випрати комір і манжети сорочки: 5 золотих способів з підручними засобами

Як випрати комір і манжети сорочки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Сорочки – це особливо примхливі речі нашого гардеробу. Найбруднішими частинами такого предмету одягу є комір і манжети. Якщо перші найбільше вбирають у себе шкірний жир і піт, то другі крім цього ще й брудняться усім підряд, чого ви можете торкнутися своїми рукавами. Тому питання, як відіпрати комір і манжети сорочки, завжди буде актуальним усім, хто має хоч одну "представницю" такого виду одягу у своїй шафі.

Але щоб зробити їх знову чистими, не обов’язково використовувати дороговартісні магазинні засоби. Насправді є низка народних рецептів, які допоможуть вам швидко та ефективно випрати комір і манжети сорочки.

При цьому варто запам’ятати, що усі народні засоби наносяться на забруднені місця до прання. А після цього потрібно випрати сорочку або вручну, або у пральній машині, підібравши для неї відповідний режим згідно з матеріалом, з якого вона виготовлена.

Отже, випрати комір і манжети сорочки можна за допомогою наступних засобів.

1. Господарське мило

Сорочку зволожуємо водою, після чого натираємо забруднені місця звичайним господарським милом. Потім замочуємо одежину у воді й залишаємо відмокати на декілька годин.

Варто зазначити, що у цього варіанту є безліч різних варіацій, і можна застосовувати будь-який із них. Наприклад, можна натерти комір і манжети господарським милом, після чого покласти вологу сорочку у целофановий пакет на декілька годин – щоб волога за цей час не випарувалася.

Коли декілька годин минуть, перемо сорочку вручну або у пральній машинці.

2. Засіб для миття посуду

Ефективно відіпрати комір і манжети сорочки також допоможе звичайний засіб для миття посуду, який найімовірніше у всіх є під рукою. Перед пранням усього виробу потрібно вручну випрати проблемні місця з допомогою такого засобу.

3. Шампунь

Таким же способом, як і в попередньому пункті, потрібно випрати комір і манжети за допомогою звичайного шампуню. Після цього перемо весь виріб зручним для вас способом.

4. Тальк

Такий простий засіб ефективно допоможе прибрати сліди дезодоранту та шкірного жиру. Посипаємо порошком забруднені місця, які слід попередньо зволожити водою. Після цього замочуємо і лишаємо на ніч. Вранці потрібно випрати увесь виріб.

5. Оцет

Ще одним підручним засобом, який допоможе прибрати жовтизну на комірі та манжетах сорочки, є оцет. Потрібно змочити у речовині ватний тампон і потерти ним плями. Через 10-15 хвилин прополосніть рубашку у чистій воді. Якщо плями не зникли – спробуйте повторити те ж саме ще раз.

Корисні поради для прання сорочки

Перед тим, як прати сорочку, варто "пройтися" по ній щіткою, особливо з внутрішньої сторони. Таким чином ви приберете залишки ороговілих частинок шкіри, і подальше прання буде ефективнішим.

Сорочку варто прати частіше, до того, як піт і бруд встигнуть в’їстися у тканину. Адже потім відіпрати їх буде набагато важче.

Як правильно сушити випрану сорочку

Після прання сорочки, наприклад, у пральній машинці потрібно вимикати режим віджиму, адже це може нашкодити тканині й формі виробу. Краще, щоб вода з сорочки потім сама стекла.

Сушити випрану сорочку потрібно на вішаку, щоб вона не втрачала свою форму. Якщо ж вішака немає, то краще повісити її за комір, щоб усі інші частини виробу звисали донизу.

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