Як підготувати організм до новорічного застілля 2022: дієтолог дала корисні поради

За новорічним столом потрібно дотримуватися балансу спожитих страв / ua.depositphotos.com

Новорічний стіл 2022 може стати справжнім випробуванням для нашого організму – адже він не звик у повсякденному житті споживати таке різноманіття страв. При цьому далеко не всі з них – корисні. Дієтолог розповіла, як можна підготуватися до святкового застілля, щоб не зашкодити своєму здоров’ю.

Найперше правило, якого потрібно дотримуватися, щоб бути готовим до новорічного застілля 2022 – це загалом вести здоровий спосіб життя. Адже якщо ми мало рухаємося, наша печінка з часом починає гірше працювати. На цьому наголосила спеціаліст медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська в інтерв'ю Главреду.

"Якщо ми ведемо малорухливий спосіб життя, схильні до зайвої ваги, маємо ожиріння, якщо маємо шкідливі звички у вигляді паління, вживаємо дуже багато кави, пізно лягаємо спати, наш організм не готовий до таких стресів, як новорічний стіл. Тож немає кращої підготовки для нашого організму, окрім як вчасно лягати спати (хоча би до опівночі), не їсти агресивну їжу, тобто смажену, копчену дуже солону чи дуже солодку. Потрібно їсти корисну їжу та обов'язково вживати продукти, які зменшують запалення в організмі", – каже дієтолог.

Щоб покращити роботу печінки і збільшити кількість ферментів детоксикації, потрібно вживати наступні продукти і напої:

зелений чай (корисним буде також чорний або ж чай із лимоном чи імбиром),

ягоди,

зелень,

капусту різних сортів,

руколу,

редьку.

Вживання таких продуктів допоможе краще засвоюватися їжі, яка погано перетравлюється. Відповідно, страви з новорічного столу стануть меншим навантаженням на організм.

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Продукти, які містять клітковину та корисні речовини, допомагають печінці краще збирати глікоген і краще його використовувати.

"На нашій "тарілці" щодня, не лише в новорічну ніч, половину повинні займати різні овочі і зелень (капуста, морква, буряк тощо), овочі можуть бути свіжі, тушковані, варені, запечені, квашені; четвертинку – зернові, тобто гречка, нешліфований рис, перловка; ще четвертину – білкові продукти (нежирне м'ясо, риба, птиця, морська риба раз на тиждень, гриби)", – зазначає Оксана Скиталінська.

Якщо у вашому раціоні постійно будуть такі продукти, то для організму не буде проблемою, коли ви зрідка з’їсте щось смажене, наприклад омлет чи млинець.

"Але для цього краще брати трошки свинячого сала, тому що воно не окислюється під впливом високих температур і не є шкідливим", – додає спеціаліст.

Якщо дотримуватися такого балансу продуктів щодня, то новорічне застілля не вдарить по вашому організму, зазначає дієтолог.

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