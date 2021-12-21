УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як підготувати організм до новорічного застілля 2022: дієтолог дала корисні поради

21 грудня 2021, 03:30

Щоб не нашкодити здоров’ю під час новорічного застілля, потрібно дотримуватися балансу у стравах, які ви споживаєте.

За новорічним столом потрібно дотримуватися балансу спожитих страв / ua.depositphotos.com

Новорічний стіл 2022 може стати справжнім випробуванням для нашого організму – адже він не звик у повсякденному житті споживати таке різноманіття страв. При цьому далеко не всі з них – корисні. Дієтолог розповіла, як можна підготуватися до святкового застілля, щоб не зашкодити своєму здоров’ю.

Найперше правило, якого потрібно дотримуватися, щоб бути готовим до новорічного застілля 2022 – це загалом вести здоровий спосіб життя. Адже якщо ми мало рухаємося, наша печінка з часом починає гірше працювати. На цьому наголосила спеціаліст медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська в інтерв'ю Главреду.

"Якщо ми ведемо малорухливий спосіб життя, схильні до зайвої ваги, маємо ожиріння, якщо маємо шкідливі звички у вигляді паління, вживаємо дуже багато кави, пізно лягаємо спати, наш організм не готовий до таких стресів, як новорічний стіл. Тож немає кращої підготовки для нашого організму, окрім як вчасно лягати спати (хоча би до опівночі), не їсти агресивну їжу, тобто смажену, копчену дуже солону чи дуже солодку. Потрібно їсти корисну їжу та обов'язково вживати продукти, які зменшують запалення в організмі", – каже дієтолог.

Щоб покращити роботу печінки і збільшити кількість ферментів детоксикації, потрібно вживати наступні продукти і напої:

  • зелений чай (корисним буде також чорний або ж чай із лимоном чи імбиром),
  • ягоди,
  • зелень,
  • капусту різних сортів,
  • руколу,
  • редьку.

Вживання таких продуктів допоможе краще засвоюватися їжі, яка погано перетравлюється. Відповідно, страви з новорічного столу стануть меншим навантаженням на організм.

Реклама

Продукти, які містять клітковину та корисні речовини, допомагають печінці краще збирати глікоген і краще його використовувати.

"На нашій "тарілці" щодня, не лише в новорічну ніч, половину повинні займати різні овочі і зелень (капуста, морква, буряк тощо), овочі можуть бути свіжі, тушковані, варені, запечені, квашені; четвертинку – зернові, тобто гречка, нешліфований рис, перловка; ще четвертину – білкові продукти (нежирне м'ясо, риба, птиця, морська риба раз на тиждень, гриби)", – зазначає Оксана Скиталінська.

Якщо у вашому раціоні постійно будуть такі продукти, то для організму не буде проблемою, коли ви зрідка з’їсте щось смажене, наприклад омлет чи млинець.

"Але для цього краще брати трошки свинячого сала, тому що воно не окислюється під впливом високих температур і не є шкідливим", – додає спеціаліст.

Якщо дотримуватися такого балансу продуктів щодня, то новорічне застілля не вдарить по вашому організму, зазначає дієтолог.

Вас також може зацікавити:

viber
дієтолог новорічний стіл Оксана Скиталінська Новий рік 2022
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливостіГороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливості Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимЛегендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторним Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептНайсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецепт Як визначити справжню червону ікру та не купити підробку - поради експертівЯк визначити справжню червону ікру та не купити підробку - поради експертів Привітання з днем святого Миколая в прозі, чудові листівки і картинки до святаПривітання з днем святого Миколая в прозі, чудові листівки і картинки до свята
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
03:30

Як підготувати організм до новорічного застілля 2022: дієтолог дала корисні поради

03:19

Виклик лікаря додому і невідкладні випадки: українцям дали відповіді на важливі питанняВідео

03:12

Кому не можна пити аспірин - відповідь учених

03:05

Протеже Потапа засвітила спокусливі вигини тіла у відвертому вбранні

02:58

Зимове диво: в Одесі раптово зацвіла калина

Реклама
02:43

Українцям накрутять тарифи на комуналку: коли чекати рекордного подорожчанняВідео

01:13

Смертність українців за рік зросла на понад 25% – нові дані ДержстатуВідео

01:03

Долар по 80 гривень: українці дізналися про катастрофічний сценарійВідео

01:03

Чи корисно регулярно їсти брокколі - відповідь нутриціологів

00:51

Прикмети на 21 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні 21 грудня 2021: Тільцям – вороги, Терезам - втрати, Скорпіонам - успіхВідео

20 грудня, понеділок
23:57

"Високі ризики нападу": США закликали своїх громадян не їздити в Україну

23:30

Георгій Лепс вийшов з психлікарні та офіційно став холостяком

23:08

США нададуть свій список у відповідь на пропозиції Росії - ДерждепВідео

22:40

У Дніпрі вибухнула квартира з людьми: чоловік отримав 50% опіків тілаВідео

22:24

Росія готує кібератаки на енергосистему України - ЗМІВідео

22:17

Комаровський пояснив, чому ті, хто кинув палити, різко товстіють

21:58

Колишнього міністра, якого підозрюють у вбивстві, випустили з СІЗОВідео

21:53

Смачні та легкі три страви на Новий рік 2022: дивовижні рецептиВідео

21:30

У Тернополі чоловік вистрілив у дружину на очах у малої дитини

Реклама
21:09

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

21:01

Снігопад у Києві: на вулицях працює близько 300 одиниць спецтехніки

20:48

У Донецькій області чоловік скористався відсутністю дружини і жорстоко зґвалтував падчеркуВідео

20:37

Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022

20:17

Що не можна робити в день зимового сонцестояння: небезпечні прикмети, які привертають біду в будинокВідео

20:14

На порталі " Дія " з'явилися нові сертифікати: яким чином їх згенерувати

19:43

В Україну йдуть арктичні холоди, хуртовина і вдарить мороз -16Відео

19:23

Україна стоїть перед вибором: шлях Ізраїлю або ФінляндіїПогляд

19:13

Снігопад у столиці: "злетіли" ціни на таксі, а в метро вишикувалися чергиВідео

19:00

Скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію щодо коронавірусуВідео

18:44

Фінансові проблеми залишаться позаду: гороскоп на січень 2022 року для ОвнівВідео

18:39

У Порошенка відреагували на підозру і звинуватили Зеленського в "неповноцінності"Відео

18:31

Воду будемо купувати: до 2050 року в Україні повністю зникне питна водаВідео

18:15

Кульки за 2-3 гривні: українці дізналися мінімальну ціну пластикових пакетівВідео

18:07

Велика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січніВідео

18:04

Холостяк DZIDZIO розповів, яку жінку мріє бачити поруч із собоюВідео

17:50

Київ атакував снігопад: столиця зупинилася в заторахВідео

17:49

Українцям без "Дії" виплатять 1000 гривень за вакцинацію: в Офісі президента розповіли деталіВідео

17:16

Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимВідео

16:59

Оселедець замість сардини: українців попередили про обман з консервамиВідео

Реклама
16:57

"Це ще не все": в СБУ зробили заяву про підозру ПорошенкуВідео

16:50

Напав з ножем посеред ночі: на Черкащині чоловік порізав чотирьох людей

16:41

Дуда назвав проблему Путіна через НАТОВідео

16:35

Олег 'Фагот' Михайлюта показав повне фронтальне оголення в сауні

16:20

Вакциновані за кордоном українці також отримають 1000 гривень – ШмигальВідео

16:07

Посилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в УкраїнуВідео

15:56

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

15:55

Торгівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру ПорошенкуВідео

15:44

"Кончіта - українська версія": актора Кварталу 95 Ігоря Ласточкіна розкритикували за жіночий образ

15:23

Коли Україна може вступити до НАТО, пояснив Зеленський

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти