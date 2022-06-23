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Як зрозуміти, що чоловік розлюбив: 7 вірних ознак

23 червня 2022, 07:04

Часом любов вмирає тихо, і те, що відносини тривають, зовсім не означає, що вони засновані на великому і чистому почутті.

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Як зрозуміти, що ви йому байдужі - ознаки / pixabay.com

Як зрозуміти, що він вас більше не кохає? У дитинстві для цього було достатньо зірвати ромашку і перерахувати пелюстки. Зараз доводиться звертати увагу на сигнали, які посилає чоловік, коли він розлюбив.

Безумовно, кожні відносини унікальні, як сніжинки, у кожних – свій "відбиток пальця", проте психологія чоловіка, який більше не любить, трохи простіша. Визначити, що чоловік більше не закоханий, можна за такими ознаками:

1. Ви - його головний подразник

Закохані не бачать недоліків, люблячі цінують в вас навіть їх, а байдужі роблять з них привід для сварки. Якщо те, що раніше могло викликати у вашого чоловіка лише легку посмішку, зараз робить його дратівливим і перетворюється їм в колосальну проблему, то це перший тривожний дзвіночок, про те, що його почуття згасають.

2. "А ти такий холодний, як айсберг в океані"

Романтика і захоплені зітхання дуже швидко поступаються місцем побуту і рутині. Проте, люблячі партнери навіть серед всієї цієї розміреної нудьги знаходять способи побалувати один одного, шукають можливість провести разом якомога більше часу. Коли все зовсім навпаки, коли ви відчуваєте себе самотньою, навіть якщо він з вами поруч, можливо чоловік своєю байдужістю намагається натякнути, що він розлюбив.

3. Пропала легкість

Всі пари переживають злети і падіння, а також трансформацію від шалено закоханих до люблячих друзів. Але всі ці етапи відносин супроводжує одна маленька деталь - вам добре разом. Вам не потрібно підбирати в слова в страху, що вас неправильно зрозуміють, ви не відчуваєте постійну напругу, вас не обтяжує мовчання. Якщо ця невимушеність починає бліднути і вицвітати, як фотографія на сонці, то знайте – скоро від ваших відносин залишиться лише білий квадратик паперу.

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Головні ознаки того, що чоловік більше не любить / pixabay.com

4. Зникли плани

Зверніть увагу на те, як ваш чоловік приймає рішення. Особливо ті, які стосуються його майбутнього. Почати турбуватися варто, коли з його лексикону "я" витіснить "ми", адже тоді це буде означати, що він на підсвідомому рівні вже не сприймає вас, як частину його справжнього.

5. І близькість

Для люблячих людей це не тільки постільні пригоди. Справжній інтим - це випадкові ніжні дотики, поцілунки в щоку перед роботою, дотримання загальних ритуалів, на кшталт вечора кіно по п'ятницях, дурні прізвиська, жарти, зрозумілі тільки вам двом. Це і багато іншого становить скелет ваших відносин, який огортає собою любов. Якщо бажання цю основу підтримувати у вашого чоловіка відсутня - чекайте біди. Станіславський говорив, що любов – це хотіти торкатися.

6. Больові точки

Всі ми не ідеальні, і часом можемо відпустити на адресу коханої людини якусь колючість. Зовсім інша справа, якщо ваш партнер робить це регулярно і навмисно: він напевно непогано вас знає, що дає йому можливість "вкусити" вас якомога болючіше. Він може робити це несвідомо – так його серце підказує йому, що з вами йому більше не по дорозі.

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Головні ознаки того, що чоловік більше не любить / pixabay.com

7. Він перестав співпереживати

Вважайте це обов'язковою умовою, як в контракті при прийомі на роботу – з початком відносин ви зобов'язуєтеся сприймати всі проблеми і переживання партнера з тим рівнем серйозності, з яким до них ставиться він. Якщо він відмовляється підтримувати вас в дрібницях, лає вас за надумані проблеми, підсміюється над вашими скаргами, будьте впевнені: в складні періоди життя чекати від нього підтримки не варто. Тому що він більше не має до вас ніяких романтичних почуттів.

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