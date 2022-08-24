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Як поставити сильний захист для воїна на фронті - Макс Гордєєв розкрив головний секрет

24 серпня 2022, 02:13

Ті, хто борються за честь і свободу України, потребують підтримки рідних і близьких. Медіум переконаний - вищі сили можуть стати в нагоді в цьому питанні.

Макс Гордєєв
Як поставити захист на воїна - молитва від Макса Гордєєва / pixabay.com, instagram.com/maxgord

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв в ексклюзивному інтерв'ю для Главреда розповів, як людина може захистити своїх рідних і близьких, які зараз захищають Україну.

Першим і головним інструментом медіум називає молитви: "У мене є така дуже сильна молитва, яку написав у себе в телеграм-каналі. Там саме молитва за воїна, щоб люди знаходились в правильній вібрації. Вона реально працює, бо деякі навіть плачуть, коли її читають, вони енергетично очищуються від всього бруду. І вона насправді дуже сильно допомагає їм справлятися… Вони читають за іншу людину, але ця молитва допомагає саме їм. Нам інколи не вистачає таких вібрацій високих, вібрацій духовної благості, і звичайно молитва може стати допомогою".

Однак Гордєєв підкреслює, що справжній захист не в конкретному слові. Головне - посил, вміння і бажання попросити вищі сили про допомогу: "Не треба прив’язуватись до якихось конкретних слів. Ви можете просто, якщо навіть не маєте енергії, не маєте тої молитви, просто скажіть: "Будь ласка, Боже, захисти. Захисти, направ, дай силу". Попросіть – це все, що вам потрібно зробити. Не треба високих і великих ритуалів.В мене є дуже сильні молитви моєї бабусі, які допомагають захистити саме воїна. Бо її чоловік, мій дідусь, також воював, і звичайно вона читала ці молитви йому. Тож мені все це передалося, і я знаю, які правильні треба читати молитви, щоб захистити саме воїна".

Також зірковий екстрасенс радить не прив'язуватися до якихось конкретних ритуалів. Коли справа стосується захисту воїна, важливий зміст вашої молитви, а не обставини, при яких вона вимовлена. "Нема сенсу, чи я вам буду допомагати, чи ви самі собі будете допомагати. Все набагато простіше, ніж люди думають. Тому що ми звикли до того, що треба якийсь ритуал. Треба щось підняти, щось положити, щось закопати, потім покласти під землю, і все буде… Це ритуаліка. Для людей вона спрацьовує. Але насправді, якщо ви просто попросите вищі сили, просто архангела Михаїла стати щитом для вашого воїна, воно так і буде", - упевнений він.

Слідкуйте за зоряним медіумом Максом Гордєєвим в Instagram.

Інші новини:

війна в Україні молитва Максим Гордєєв
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