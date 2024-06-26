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Як піти на друге побачення: три чарівні слова, які утримають його "на гачку"

Олена Кюпелі
26 червня 2024, 15:17
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Якщо ви хочете зустрітися знову, є певні соціальні необговорювані питання, про які вам слід знати.
Вільні стосунки - плюси та мінуси
Вільні стосунки - плюси та мінуси / Колаж Главред, фото Instagram (vronska.ph, borisova_ph_)

Якщо перше побачення пройшло просто фантастично і вам уже не терпиться отримати запрошення на друге, то є деякі кроки, які насправді є тонким мистецтвом.

Так говорить 32-річний професійний тренер із побачень Джейкоб Лукас, чиї дотепні та серйозні ідеї принесли йому майже мільйон шанувальників у соціальних мережах, повідомляє The Daily Mail.

Якщо ви хочете зустрітися знову, є певні соціальні необговорювані питання, про які вам слід знати.

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Тут Лукас ділиться своїми правилами, які допоможуть вам зробити перше побачення першим із багатьох.

Три чарівні слова

Будь-хто може розвинути хороші комунікативні навички, і якщо ви збираєтеся на друге побачення, це має бути пріоритетом.

Отже, цікавтеся життям іншої людини: ставте щирі запитання, слухайте відповіді та відповідайте правильно.

Зрештою, навіщо ти йдеш на побачення, якщо не для того, щоб дізнатися про них побільше?

Проте клієнти тренера часто скаржаться на те, що їхній партнер очікував, що вони будуть вести розмову.

З людиною, яка, здається, дала обітницю мовчання, нудно бути, і, що ще гірше, вона насправді змушує вас почуватися нудно.

Існує баланс між небажаними крайнощами - говорити про себе без перерви (риса невпевнених у собі людей - упевнені в собі, розумні й успішні люди рідко вихваляються) і короткими, різкими відповідями (можливо, ви нервуєте, але це може видатися ледачим або зарозумілим).

Отже, якщо ваш партнер запитав: "Що ви робили на вихідних?", і ви розповіли йому все про це, не забудьте ці три чарівні слова: "Що робив ти?".

І тоді не перебивайте. Розмова схожа на гру в пінг-понг - пружинистий і веселий рух вперед і назад. Якщо в чаті ви егоцентричні, люди справедливо вважають, що ви... егоцентричні.

Не бійтеся хімії

Тренер не радить вам бути занадто фамільярним, але рекомендує уникати випадкового потрапляння в "зону друзів".

Ви зустрічаєтеся не для того, щоб завести більше друзів! Трохи пофліртуйте, дайте їм зрозуміти, що ви знаходите їх привабливими.

Дозвольте трохи сексуальної хімії виплеснутися назовні. Будьте стильними, а не непристойними.

Занадто багато людей йдуть на перше побачення, і, оскільки вони занадто нервують, щоб фліртувати, вони здаються незацікавленими. Тому їхній партнер думає: "Я не дуже-то подобаюся цій людині". Другого побачення не буде.

Тренерка також додає, що на побачення варто приходити випрасуваним, доглянутим і з приємним запахом. Щоб потенційному партнеру не здавалося, що ви не доклали жодних зусиль, аби сподобатися.

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