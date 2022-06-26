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Як правильно сортувати речі перед пранням: 3 золоті правила, які збережуть ваш одяг

26 червня 2022, 06:50

Речі-егоїсти потрібно завжди прати окремо, а всі інші розділяти за типами тканин та кольорами.

стирка вещей, стиральная машинка
Як правильно сортувати речі перед пранням/ ua.depositphotos.com

Правильне сортування речей перед тим, як кинути їх у пральну машинку – це ази, від яких залежить успішність всього процесу прання. Адже навряд чи комусь захочеться доводити своїм домочадцям, що рожевий колір зараз у тренді, тільки тому, що серед білосніжних речей якимось чином "завалялася" червона шкарпетка.

Як правильно сортувати речі для прання:

Крок №1: розкласти їх за фактурою тканини

Не можна прати разом, наприклад, шерсть, шовк і джинсові тканини, адже кожен із цих матеріалів має свій "характер" і свої вимоги до прання.

Тому коли ваші речі будуть посортовані за типами тканин, потрібно ознайомитися з тим, які правила прання для кожного з цих матеріалів.

Крок №2: розкласти речі за кольором

Нехтувати цим правилом точно не варто, якщо ви хочете, щоб ваші речі збереглися у своєму звичному вигляді й кольорі. Адже й одна ложка дьогтю (або єдина червона шкарпетка) може зіпсувати цілу бочку меду.

Речі світлих і темних відтінків обов’язково потрібно прати окремо. При цьому темні – це не лише чорні або близькі до нього, а й темно-червоний, темно-зелений тощо.

Речі яскравих відтінків, які наближені за кольоровою гаммою, можете сміливо прати разом. Наприклад, разом класти у машинку можна все лілове, червоне й оранжеве. Також "не покусаються" речі синього і зеленого кольорів.

Білі речі слід прати окремо від усього іншого.

Крок №3: не забувайте про речі-егоїсти

Є низка речей, які обов’язково потрібно прати окремо від інших. До цього списку відносяться: дитячі речі, нижня білизна, колготки, шкарпетки, усі рушники - як для ванної, так і для кухні, а також подушки, ковдри і пледи.

Великі речі типу пледів, покривал та верхнього одягу не можна змішувати з іншими речами в першу чергу тому, що машинка не зможе рівномірно прокручувати їх у барабані. Внаслідок цього у кращому разі ваші речі будуть погано випрані й міститимуть розводи від прального порошку, у гіршому – ваша машинка може зламатися.

Якщо у вас велика сім’я, прання набирається дуже багато і є трішки вільного місця у домі – можна одразу поставити кілька корзин, які допоможуть наперед сортувати речі для прання.

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