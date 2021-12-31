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Як правильно вживати алкоголь у новорічну ніч: поради лікаря

31 грудня 2021, 04:30

Вживати активоване вугілля, олію чи масло перед застіллям, щоб не п'яніти – немає сенсу, наголошує лікар.

Алкогольні напої за новорічним столом краще не змішувати, а обрати якийсь один / УНИАН

Вже зовсім скоро настане новий 2022-й рік. І в українців традиційно виникає багато запитань, які алкогольні напої можна вживати у новорічну ніч і як правильно це робити.

Як правильно вживати алкогольні напої за святковим столом, пояснив лікар-нарколог, психотерапевт Євген Скрипник. Корисні поради він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що неправильно поєднувати солодкий шоколад і вино. Якщо ви обираєте шампанське, то краще брати брют (сухе ігристе вино) з якомога меншою кількістю цукру.

Також краще відмовитися від солодкого або напівсолодкого ігристого вина, адже воно шкідливе, зазначив лікар.

Рекомендації від лікаря щодо алкоголю в новорічну ніч:

  • Краще вживати сухе біле вино, тобто негазоване, і не більше двох бокалів – максимум 250 г;
  • Краще сідати за стіл не з порожнім шлунком, а поївши чогось за 2-3 години до застілля;
  • Якщо ви вживаєте вино чи міцніші напої, то не змішуйте їх;
  • Якщо змішувати газовані напої ("Колу", "Пепсі", "Спрайт") та алкогольні (віскі, горілку тощо), це прискорить всмоктування алкоголю, і ви швидко сп’янієте;
  • Те, що можна "підвищувати градус" під час вживання алкоголю – це міф, і так лише можна нашкодити організму;
  • Якщо вживаєте алкогольні напої – то вживайте якийсь один, не змішуйте;
  • Наша печінка звикла вночі відпочивати, і вживання їжі та алкоголю у нічний час – для неї стрес. Тому потрібно особливо уникати солодкого та жирного, і намагатися звести вживання алкоголю та їжі до мінімуму;
  • Якщо без міцних напоїв ніяк, то максимум 40-60 мл;
  • Завжди пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує;
  • Вагітним, мамам, які годують немовлят, людям, які страждають на серцево-судинні захворювання – алкоголь протипоказаний;
  • Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду, між привітаннями, тостами робити більші перерви і більше рухатись, танцювати, прогулюватись на вулиці тощо;
  • Якщо вранці у вас похмільний синдром, то шкідливо лікувати його алкоголем;
  • Алкоголь у здорової людини повністю виводиться за три доби;
  • Алкоголь має сечогінні властивості, тому виникає зневоднення. Тому краще вранці вживати велику кількість рідини (вода, компот, узвар та інше);
  • Якщо вранці після застілля болить голова, можна прийняти аспірин, парацетамол чи ібупрофен, і також варто слід поміряти артеріальний тиск;
  • Розсіл краще не вживати, адже він містить багато солі, що викликає затримку рідини в організмі й підвищення артеріального тиску. А у випадку з вживанням алкоголю потрібно навпаки максимально вивести токсини з організму, а вони виводяться разом з рідиною.

Також лікар-нарколог зруйнував низку міфів щодо вживання алкоголю. Так, за його словами, це неправда, що вживання олії чи вершкове масла перед застіллям допоможе не п’яніти.

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"Ви тільки завдасте подвійний удар по підшлунковій залозі", – наголосив медик.

Крім цього, за його словами, немає сенсу приймати активоване вугілля перед вживанням алкоголю.

Нагадаємо, раніше медики розповіли, що насправді відбувається з організмом, якщо вживати алкоголь на порожній шлунок. Без їжі в організмі ви швидше починаєте відчувати себе напідпитку, вживаючи алкоголь.

Також раніше учені розповіли, що пиво є найшкідливішим для печінки алкоголем, хоча алкоголю в ньому не так вже й багато. Вчені стверджують, що якщо щодня випивати по два-три бокали пінного, то можна завдати серйозної шкоди печінці.

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