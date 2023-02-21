Як приготувати найсмачніші сирники: секрети, які зроблять страву незабутньою

На смак сирників може вплинути не тільки сир, але навіть яйця і те, чи використовуєте ви борошно або манку.

Рецепт найсмачніших сирників / Колаж фото Instagram

Сніданок, вечеря, перекус, страва для святкового столу - це все те, де можна використовувати смачні сирники. Саме їх приготування стане відмінним варіантом, якщо у вас залишилося багато сиру і ви переживаєте, що не встигнете його з'їсти.

Сирники - універсальна страва. Навіть якщо ви наробили багато сирників, то це не стане проблемою і вам не потрібно буде викидати зіпсовану страву. Ви можете навіть покласти їх в морозилку і приготувати пізніше вже готові заморожені сирники.

Однак не у кожної господині сирники виходять повітряними і смачними. В однієї вони можуть розвалюватися, в іншої стануть занадто "гумовими". Главред розібрався, як же приготувати смачні сирними і що для цього потрібно.

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Який брати сир для сирників

В першу чергу необхідно звернути увагу на жирність сиру. Знежирений буде занадто кислим. Найоптимальнішим варіантом буде сир з жирністю 5-9%. Тоді у ваших сирниках буде приємний сирний і вершковий смак.

Також краще віддати перевагу злегка розсипчастому, а також щільному і в'язкому сиру, в якому не буде зайвої рідини. Занадто рідкий сир зробить тісто водянистим. Крім цього вам доведеться додати багато борошна або манки, що зробить вже готові сирники "гумовими".

Чи потрібно додавати білки в тісто для сирників

Існує безліч рецептів тіста для сирників. Хтось додає ціле яйце, а хтось лише жовток. Тут справа смаку кожного.

Однак варто врахувати, що білок додасть зайву вологу, на відміну від жовтка. Досвідчені господині рекомендують відокремлювати жовток від білка і використовувати лише жовток.

Також зверніть увагу на те, що велика кількість цукру також може зробити тісто занадто вологим.

Що додати: борошно або манку

Вважається, що борошно може увібрати зайву вологу, що поліпшить сирну масу. Однак вона може додати смак випічки в готовій страві, що зайве в сирниках.

Багато хто використовує манку, якщо тісто рідке. Якщо воно відповідної консистенції, то манку можна використовувати в якості панірування. Однак варто звернути увагу на те, що вона може набрякнути і зробити тісто для сирників занадто тугим.

Якщо не переборщувати з цими продуктами, то краще віддати перевагу манки. Саме манка більше підходить для сирників.

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