Як приготувати найсмачніші сирники: секрети, які зроблять страву незабутньою

Сніданок, вечеря, перекус, страва для святкового столу - це все те, де можна використовувати смачні сирники. Саме їх приготування стане відмінним варіантом, якщо у вас залишилося багато сиру і ви переживаєте, що не встигнете його з'їсти.
Сирники - універсальна страва. Навіть якщо ви наробили багато сирників, то це не стане проблемою і вам не потрібно буде викидати зіпсовану страву. Ви можете навіть покласти їх в морозилку і приготувати пізніше вже готові заморожені сирники.
Однак не у кожної господині сирники виходять повітряними і смачними. В однієї вони можуть розвалюватися, в іншої стануть занадто "гумовими". Главред розібрався, як же приготувати смачні сирними і що для цього потрібно.
Який брати сир для сирників
В першу чергу необхідно звернути увагу на жирність сиру. Знежирений буде занадто кислим. Найоптимальнішим варіантом буде сир з жирністю 5-9%. Тоді у ваших сирниках буде приємний сирний і вершковий смак.
Також краще віддати перевагу злегка розсипчастому, а також щільному і в'язкому сиру, в якому не буде зайвої рідини. Занадто рідкий сир зробить тісто водянистим. Крім цього вам доведеться додати багато борошна або манки, що зробить вже готові сирники "гумовими".
Чи потрібно додавати білки в тісто для сирників
Існує безліч рецептів тіста для сирників. Хтось додає ціле яйце, а хтось лише жовток. Тут справа смаку кожного.
Однак варто врахувати, що білок додасть зайву вологу, на відміну від жовтка. Досвідчені господині рекомендують відокремлювати жовток від білка і використовувати лише жовток.
Також зверніть увагу на те, що велика кількість цукру також може зробити тісто занадто вологим.
Що додати: борошно або манку
Вважається, що борошно може увібрати зайву вологу, що поліпшить сирну масу. Однак вона може додати смак випічки в готовій страві, що зайве в сирниках.
Багато хто використовує манку, якщо тісто рідке. Якщо воно відповідної консистенції, то манку можна використовувати в якості панірування. Однак варто звернути увагу на те, що вона може набрякнути і зробити тісто для сирників занадто тугим.
Якщо не переборщувати з цими продуктами, то краще віддати перевагу манки. Саме манка більше підходить для сирників.
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