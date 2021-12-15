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Як розпізнати неякісне куряче філе: поради експертів

15 грудня 2021, 11:19

Вчені з Університету Техасу деякий час тому провели дослідження більше 285 порцій курки, які продавалися в продуктових магазинах

курятина
Як розпізнати неякісне куряче філе: поради експертів / Reuters

Куряче м'ясо вважається універсальним, адже з нього легко приготувати безліч корисних страв. До того ж, курятина здавна вважається одним з найбільш корисних і дієтичних. Польське видання Pysznosci опитало експертів і ті пояснили, як можна розпізнати – зіпсоване куряче філе або цілком придатне.

Перш ніж купувати м'ясо, кажуть вони, його потрібно уважно оглянути. Якщо в продукті безліч білих волокон-то його ні в якому разі купувати не можна. Зокрема, такі утворення вказують на захворювання м'язів. Також філе з білими смужками на поверхні містить на 224% більше жиру і менше білка, ніж інші частини тушки курки.

Крім того, вчені з Університету Техасу в 2016 році досліджували більше 285 порцій курки, які продавалися в продуктових магазинах. Фахівці виявили, що більше 96% філе на прилавках магазинів вражені хворобою, а їх заявлена харчова цінність вкрай далека від реальної. Саме тому таке м'ясо зазвичай штучно стимулюється і є менш поживним і шкідливим.

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Нагадаємо, раніше експерти відзначили, що приготування традиційного новорічного салату "Олів'є" цього року українцям обійдеться дорожче. Індекс вартості "Олів'є" за рік виріс на 21%.

Злетіли в ціні всі інгредієнти страви, крім картоплі, ціна на який впала на 15%, до 7 гривень за кілограм.

viber
курятина Філе новини України
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