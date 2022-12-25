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Як зберегти зір під час роботи чи навчання у темряві: 8 порад лікарів

25 грудня 2022, 03:03
Щоб не зіпсувати зір у темноті під час відключень світла, варто дотримуватися низки важливих правил. Вони допоможуть зменшити навантаження на очі.
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Щоб зберегти зір під час роботи чи навчання темряві, потрібно дотримуватися кількох основних правил/ pixabay.com, УНІАН

Українцям доводиться пристосовуватися до нових реалій в умовах постійних відключень світла. Багато хто змушений працювати або навчатися практично у повній темряві, коли єдине джерело світла – це екран ноутбука або іншого ґаджета.

Такі умови, м’яко кажучи, не дуже корисні для очей. Адже їм для нормальної роботи недостатньо лише того, що світиться екран ноутбука.

У Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповіли, що варто робити, щоб не зіпсувати очі під час роботи у темному приміщенні. Потрібно дотримуватися низки правил:

1. Варто уникати цілковитої темряви під час роботи за ноутбуком чи комп’ютером. Очам недостатньо світла лише від монітора. Краще подбати про те, щоб поруч з вами було джерело альтернативного освітлення.

2. Обирайте лампи і ліхтарі з рівномірним білим світлом. Таке освітлення імітує денне світло, і тому є найбільш комфортним для очей. У кімнаті потрібно розташовувати засоби освітлення таким чином, щоб світло не було спрямоване лише в одну точку, а розподілялося рівномірно.

3. Світло не повинно сильно "бити" вам в очі – це викликає додаткове навантаження на них і може спричинити сльозотечу.

4. Краще замінити свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи. Справа у тому, що свічка під час горіння мерехтить, а це негативно позначається на очах, спричиняє відчуття дискомфорту й втому очей, впливає на нервову систему.

5. Уникайте кольорового освітлення. Різнокольорові гірлянди, звичайно, гарно виглядають, проте для освітлення кімнати їх краще не використовувати. Особливо небезпечним для зору є синє світло. Воно, як і світло багатьох інших кольорів, є неприродним і шкідливим для очей.

6. Користуйтеся зволожувальними краплями, якщо відчули симптоми синдрому сухого ока. Такі краплі можна придбати в аптеці.

7. Робіть перерву під час роботи чи навчання на 5 хвилин кожної години. У цей час відійдіть від ґаджетів і дайте вашим очам відпочити. Дуже корисно буде зробити "гімнастику" для очей, а також дивитися у далину. Це допоможе очам розслабитися.

8. Якщо почалися проблеми із зором, зверніться до вашого сімейного лікаря. Він оцінить ситуацію, і, якщо буде така необхідність, направить вас до офтальмолога.

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