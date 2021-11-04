Як стати мільйонером: названо 5 головних звичок багатих людей

Як стати багатим / pixabay

Сімейний психолог Олена Щербань розповіла, як потрібно ставитися до грошей і матеріальних благ, щоб стати мільйонером.

"Для мене гроші - це енергія, яка потрапляє в наше поле. Є кілька видів можливостей отримання грошей: зароблені гроші або потокові (коли ви перебуваєте в певному стані, і гроші до вас приходять)", - сказала психолог під час чату на Главреді.

За словами фахівця, багато вірувань, пов'язані з грошима, закладаються в ранньому дитинстві.

"Наприклад, якщо батьки говорили, щоб були гроші, потрібно довго і важко працювати, або гроші є тільки у поганих людей. Тоді ні про які потокові гроші мови бути не може. На несвідомому рівні людина не хоче бути поганим і всіляко розгортає від себе грошові потоки. Потрібно починати з переконань і розібратися, що ви думаєте про гроші, що для вас гроші, що для вас означає бути багатим і бідним, в чому ваша бідність", - зазначає психолог. Щербань переконана, щоб стати мільйонером, потрібно мати думки і образи як у мільйонера.

"Для чого вам потрібні гроші? Якщо ви перебуваєте в стані виживання, піклуючись тільки про те, що авм поїсти і одягнути, це не мислення мільйонера. Деякі обсяги мислення передаються у спадок. Рідко люди з бідних сімей стають мільйонерами - там зазвичай багато болю і бажання довести світу, що ти чогось стоїш і гідний любові. Тут включається компенсаторний механізм - через свої досягнення людина доводить близьким, що вона чогось гідна. Таким чином, людина стає досягнутою, дуже успішною, але при цьому дуже хворою і нещасливою", - говорить фахівець.

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Також Олена Щербань розповіла, якими якостями повинна володіти людина, щоб зуміти стати багатим.

Топ-5 головних якостей успішної людини

Дисциплінованість, вміння бачити і вибудовувати стратегію, а також здатність зрозуміти, у що можна вкласти ці гроші.

Гроші не можуть лежати вдома під подушкою. Їх можна порівняти з кров'ю – вона повинна циркулювати і оновлюватися.

Гроші - це енергія, яка повинна рухатися. Але в нашому менталітеті закладені установки покласти гроші в банк або під подушку. Однак, коли в організмі відбувається застій, нічим хорошим це не закінчується. Так само і з грошима.

Також якостями фінансово успішних людей є цілеспрямованість і вірна самооцінка. Якщо людина вважає себе гідним заробляти стільки грошей, у нього вийде.

Якщо самооцінка низька - соромно бути собою, ні про які великі гроші мови бути не може.

Читайте повну версію чату на Главреді з психологом Оленою Щербань.

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