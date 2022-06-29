УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як прати кросівки у пральній машині: 5 золотих правил, які збережуть ваше взуття

29 червня 2022, 19:43

Прати кросівки у пральній машині можна, якщо дотримуватися низки простих правил. Проте є категорії взуття, які не переживуть прання в машинці.

как стирать кроссовки, стирка кроссовок
Як прати кросівки у пральній машині/ pixabay.com, Instagram

Кросівки є незамінним елементом у гардеробі багатьох із нас. І не дивно – важко знайти більш зручне взуття як для повсякденного носіння та прогулянок, так і для занять спортом. А оскільки до свого улюбленого взуття ми ставимося з особливим трепетом, то і доглядати за ним намагаємося обережно, і щоб не нашкодити.

Прати кросівки можна двома способами – вручну або у пральній машинці. Проте прання кросівок у пральній машині – це завжди якось мірою ходіння по лезу ножа. Адже тут потрібно бути дуже обережними, і ніхто вам не дасть гарантії, що ваше улюблене взуття переживе цю процедуру й лишиться на 100% цілим та неушкодженим.

Проте, якщо дотримуватися правил і враховувати усі ризики, то ваші кросівки після прання у машинці лишаться цілими, сяятимуть чистотою і пахнутимуть свіжістю.

Які кросівки не можна прати у пральній машині

  1. Пральній машині краще не довіряти кросівки зі шкіри, замші або шкірозамінника;
  2. Не можна класти у машинку взуття зі світловідбивними елементами, стразами і камінчиками – вони найімовірніше відклеяться;
  3. Кросівки з поролоном теж у цьому списку – є ризик, що поролон виб’ється назовні;
  4. З LED-підсвіткою на батарейках – адже електронні елементи таку "водну пригоду" точно не переживуть;
  5. Взуття, яке відклеюється, або на якому видно нитки, що стирчать.

І, звичайно ж, ви повинні бути впевнені у достатній міцності ваших кросівок для такої процедури. Якщо вони виявляться не занадто міцними, то у них може відклеїтися підошва, при крутінні барабану матеріал взуття буде сильно зношуватися, а під час сушіння повністю мокрих кросівок вони можуть втратити форму. Тому завжди пам’ятайте про ризики, коли шукаєте відповідь на запитання, чи прати кросівки у пральній машині.

Як безпечно прати кросівки у пральній машині – 5 простих правил

1. Очистіть підошву

Перед тим, як прати кросівки у пральній машині, потрібно переконатися, що на підошві немає дрібних камінчиків, землі, трави тощо. Увесь бруд з підошви потрібно змити під проточною водою, а камінчики можна виколупати підручними засобами – наприклад, зубочисткою.

2. Витягніть устілку та шнурки

Їх потрібно прати окремо від основної частини кросівок. При цьому і шнурки, й устілки можна і навіть буде краще випрати вручну. Адже шнурки можуть пошкодити внутрішню частину машинки, а устілка може деформуватися під час машинного прання.

читайте такожЯк правильно сортувати речі перед пранням: 3 золоті правила, які збережуть ваш одяг3. Покладіть кросівки у мішок для прання

Такий спеціальний мішок можна придбати у господарському магазині або в інтернеті. Це допоможе уникнути сильного стукання кросівок об стінки барабана, і тим самим убезпечить від пошкоджень не лише ваше взуття, а й саму машинку.

Проте можна піти на хитрість і просто закинути в барабан разом з кросівками якісь старі рушники чи щось подібне.

4. Обираємо максимально щадний режим прання

Дуже важливо прати кросівки за температури не більше 30-40 градусів і в режимі або для делікатного прання, або для спортивного одягу. З режимом зрозуміло – якщо увімкнути прання на великій швидкості, то ваші кросівки може просто "розтрясти". А щодо температури води – то вона не повинна бути високою, адже в такому разі можуть відклеїтися приклеєні елементи.

При цьому віджим краще вимкнути взагалі, і ні в якому разі не користуватися функцією сушіння, якщо вона є у вашої пральної машини.

До вибору порошку чи іншого миючого засобу особливих вимог немає. Проте для білих моделей можна додати трохи відбілювача або ж наперед обробити сильні забруднення плямовивідником. Якщо ж ваші кросівки темного кольору, краще скористатися рідким гелем для прання, адже порошок може залишити розводи.

5. Сушити випрані кросівки потрібно правильно

Найкраще, щоб ваші кросівки висохли самі по собі. У холодну пору року є спокуса поставити їх поближче до батареї, а влітку – виставити просто під сонячні промені. Проте так робити не варто. Також не можна сушити їх феном, щоб не нашкодити взуттю.

Як правильно сушити кросівки? Краще поставити їх на газету, паперовий рушник чи серветку, а всередину вставити зіжмаканий цупкий папір без кольорової фарби – це збереже форму взуття. Далі кросівки повинні сушитися просто на свіжому повітрі.

Кросівки із замші та з якісної натуральної шкіри можна прати у машинці, проте чітко дотримуючись перерахованих вище правил. При цьому машинне прання краще не застосовувати для зимових шкіряних та замшевих кросівок – так їх можна зіпсувати.

І знову ж таки не забувайте – з якого б матеріалу не було взуття, якщо воно не достатньо якісне, то прання у машинці може "вилізти йому боком". Тому потрібно бути вкрай обережними.

Читайте також:

взуття кросівки прання пральна машинка
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:58

Росія "анонсувала" удари по лікарнях: які міста в небезпеці

20:37

Ідеальне заварне тісто для пельменів, вареників і чебуреків: найпростіший і швидкий рецептВідео

20:28

У Білорусі перевіряють можливість проведення мобілізації - ГенштабВідео

20:24

Джонсон пояснив, чому не слід бойкотувати саміт G20 через ПутінаВідео

20:21

Курс України на НАТО залишається на порядку денному, Київ вже відповідає стандартам Альянсу - ОПВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 1 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Спецназ РФ в українській формі "щось учудить": навіщо Путін втягує Лукашенка у війну - ЗолотарьовВідео

19:44

Олена Зеленська розплакалася через вбитих українських дітей: зворушливе відео підкорює TikTokВідео

19:43

Детонація через блискавку: під Вишгородом зруйновано міст через Ірпінь, є жертва

19:43

Як прати кросівки у пральній машині: 5 золотих правил, які збережуть ваше взуття

19:39

4 роки неймовірної удачі і успіху: три знаки зодіаку в списку улюбленців доліВідео

19:37

4 чарівні стрижки для жінок після 40 років з неймовірним омолоджувальним ефектом

19:25

Армія України виб'є війська РФ за лінію 23 лютого до кінця року за двох умов - ХоджесВідео

19:16

Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄвросоюзомВідео

18:56

В Якутії розбився вертоліт Мі-8: це вже третій за вісім днів

18:36

Щуцький: черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу України

18:36

"Путін повинен ганебно програти цю війну": у Зеленського дали прогноз стосовно УкраїниВідео

18:18

Як можна боротися з ракетними атакамиПогляд

18:16

У Росії вибухнули погрозою напасти на Литву через транзитну блокаду КалінінградаВідео

17:54

Понад півтора десятка ракет: у Чорному морі РФ збільшила кількість кораблів з крилатими ракетамиВідео

Реклама
17:49

Україна повернула 95 захисників Азовсталі - МіноборониВідео

17:36

Ризик травм, повістка або складності з грошима: 3 знаки зодіаку - невдахи липняВідео

17:32

"Ми на машинах туди-сюди їздили": окупант розповів, як вбивав українців у ХерсоніВідео

17:27

В Україні призупиняють роботу великі ГЗК

17:17

Україна та НАТО, загроза РФ і 300 тисяч військ на сході Європи: підсумки саміту Альянсу у Мадриді

17:15

"Війна проти України - програшний варіант": Золотарьов пояснив, чи готовий до цього ЛукашенкоВідео

17:04

Місячний посівний календар на липень 2022: кращі дні для городників і садівників

17:04

Можливе вторгнення військ Лукашенка в Україну: політолог назвав головне завдання УкраїниВідео

16:51

Намагались втекти, але не вийшло: ЗСУ розтрощили штаб окупантів ударами М777Відео

16:19

Гороскоп на липень 2022 для Скорпіонів: що принесе екватор літа у коханні, на роботі й у фінансахВідео

16:05

Огірки будуть смачні і хрусткі: 4 правила при виборі огірків для засолювання

16:00

Чи дотисне Путін Лукашенка і чи вплутається Білорусь у війну з Україною – інтерв'ю з ЗолотарьовимВідео

15:57

"Спала в ліжечку, коли прилетіла ракета РФ": Осадча показала загиблу на Миколаївщині 6-річну дівчинкуВідео

15:55

Яку професію обрати: що робити, якщо не знаєш, куди піти вчитися

15:52

Чому сняться кошмари і як від них позбутися

15:45

Росія може напасти на Польщу, Молдову та країни Балтії: Зеленський попередив НАТО про удар МосквиВідео

15:40

Майже 70-річна Успенська показала своє тіло в купальникуВідео

15:23

Україну атакує величезний град і налетить смерч: синоптики назвали дату негодиВідео

15:14

Тернополянці вручили повістку посеред вулиці: їй довелося йти до військкомату

15:07

Прикмети на 30 червня: що не можна робити в найнебезпечніший день червня і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
14:58

Або перемога Києва, або війна Альянсу з РФ: Зеленський закликав вирішити питання України в НАТОВідео

14:18

Україна отримає ще 12 САУ Caesar і Panzerhaubitze – від Франції, Німеччини та Нідерландів

14:13

Битимуть окупантів в радіусі до 300 км: Норвегія передасть Україні потужні ракетні системи M270

13:59

РФ може напасти на Європу: глава Міноборони Британії сказав, якій країні загрожує небезпекаВідео

13:57

Вступ України до НАТО буде розглянуто після перемоги Києва у війні з Росією - АльянсВідео

13:41

"Ніхто не хоче воювати, задовбали": в окупованій Макіївці дружина не дала забрати чоловіка на війнуВідео

13:40

Дуже важливо забезпечити поразку Росії в Україні - Ліз ТрассВідео

13:33

З ювілеєм мужчині - оригінальні привітання, сердечні листівки і картинки до свята

13:31

У Путіна "синдром маленького чоловіка", дивиться на себе "поглядом мачо" - міністр оборони БританіїВідео

13:08

Союзники по НАТО передаватимуть Києву зброю стільки, скільки необхідно - ШольцВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти