Як прати кросівки у пральній машині: 5 золотих правил, які збережуть ваше взуття

Як прати кросівки у пральній машині/ pixabay.com, Instagram

Кросівки є незамінним елементом у гардеробі багатьох із нас. І не дивно – важко знайти більш зручне взуття як для повсякденного носіння та прогулянок, так і для занять спортом. А оскільки до свого улюбленого взуття ми ставимося з особливим трепетом, то і доглядати за ним намагаємося обережно, і щоб не нашкодити.

Прати кросівки можна двома способами – вручну або у пральній машинці. Проте прання кросівок у пральній машині – це завжди якось мірою ходіння по лезу ножа. Адже тут потрібно бути дуже обережними, і ніхто вам не дасть гарантії, що ваше улюблене взуття переживе цю процедуру й лишиться на 100% цілим та неушкодженим.

Проте, якщо дотримуватися правил і враховувати усі ризики, то ваші кросівки після прання у машинці лишаться цілими, сяятимуть чистотою і пахнутимуть свіжістю.

Які кросівки не можна прати у пральній машині

Пральній машині краще не довіряти кросівки зі шкіри, замші або шкірозамінника; Не можна класти у машинку взуття зі світловідбивними елементами, стразами і камінчиками – вони найімовірніше відклеяться; Кросівки з поролоном теж у цьому списку – є ризик, що поролон виб’ється назовні; З LED-підсвіткою на батарейках – адже електронні елементи таку "водну пригоду" точно не переживуть; Взуття, яке відклеюється, або на якому видно нитки, що стирчать.

І, звичайно ж, ви повинні бути впевнені у достатній міцності ваших кросівок для такої процедури. Якщо вони виявляться не занадто міцними, то у них може відклеїтися підошва, при крутінні барабану матеріал взуття буде сильно зношуватися, а під час сушіння повністю мокрих кросівок вони можуть втратити форму. Тому завжди пам’ятайте про ризики, коли шукаєте відповідь на запитання, чи прати кросівки у пральній машині.

Як безпечно прати кросівки у пральній машині – 5 простих правил

1. Очистіть підошву

Перед тим, як прати кросівки у пральній машині, потрібно переконатися, що на підошві немає дрібних камінчиків, землі, трави тощо. Увесь бруд з підошви потрібно змити під проточною водою, а камінчики можна виколупати підручними засобами – наприклад, зубочисткою.

2. Витягніть устілку та шнурки

Їх потрібно прати окремо від основної частини кросівок. При цьому і шнурки, й устілки можна і навіть буде краще випрати вручну. Адже шнурки можуть пошкодити внутрішню частину машинки, а устілка може деформуватися під час машинного прання.

читайте також Як правильно сортувати речі перед пранням: 3 золоті правила, які збережуть ваш одяг3. Покладіть кросівки у мішок для прання

Такий спеціальний мішок можна придбати у господарському магазині або в інтернеті. Це допоможе уникнути сильного стукання кросівок об стінки барабана, і тим самим убезпечить від пошкоджень не лише ваше взуття, а й саму машинку.

Проте можна піти на хитрість і просто закинути в барабан разом з кросівками якісь старі рушники чи щось подібне.

4. Обираємо максимально щадний режим прання

Дуже важливо прати кросівки за температури не більше 30-40 градусів і в режимі або для делікатного прання, або для спортивного одягу. З режимом зрозуміло – якщо увімкнути прання на великій швидкості, то ваші кросівки може просто "розтрясти". А щодо температури води – то вона не повинна бути високою, адже в такому разі можуть відклеїтися приклеєні елементи.

При цьому віджим краще вимкнути взагалі, і ні в якому разі не користуватися функцією сушіння, якщо вона є у вашої пральної машини.

До вибору порошку чи іншого миючого засобу особливих вимог немає. Проте для білих моделей можна додати трохи відбілювача або ж наперед обробити сильні забруднення плямовивідником. Якщо ж ваші кросівки темного кольору, краще скористатися рідким гелем для прання, адже порошок може залишити розводи.

5. Сушити випрані кросівки потрібно правильно

Найкраще, щоб ваші кросівки висохли самі по собі. У холодну пору року є спокуса поставити їх поближче до батареї, а влітку – виставити просто під сонячні промені. Проте так робити не варто. Також не можна сушити їх феном, щоб не нашкодити взуттю.

Як правильно сушити кросівки? Краще поставити їх на газету, паперовий рушник чи серветку, а всередину вставити зіжмаканий цупкий папір без кольорової фарби – це збереже форму взуття. Далі кросівки повинні сушитися просто на свіжому повітрі.

Кросівки із замші та з якісної натуральної шкіри можна прати у машинці, проте чітко дотримуючись перерахованих вище правил. При цьому машинне прання краще не застосовувати для зимових шкіряних та замшевих кросівок – так їх можна зіпсувати.

І знову ж таки не забувайте – з якого б матеріалу не було взуття, якщо воно не достатньо якісне, то прання у машинці може "вилізти йому боком". Тому потрібно бути вкрай обережними.

Читайте також: