УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

6 липня 2022, 08:33

Накопичена "чорна" енергетика впливає на людей, що живуть в будинку. В результаті людина отримує весь букет негативу.

Склянка
Як очистити будинок від негативу і поставити захист / Flickr / Maria Vladimirskaya

Рідний дім може бути не тільки місцем душового спокою й умиротворення. Нерідко весь негатив, отриманий господарем і домочадцями, буквально осідає по житлу, "просочуючи" кожен його куточок.

А в результаті вся накопичена "чорна" енергетика впливає на людей, що живуть в будинку. В результаті людина отримує весь букет негативу: від втоми до депресії, апатії і повного занепаду сил.

Як не дивно, вихід із, здавалося б, замкнутого кола існує. Відомі стародавні способи, як позбутися від негативної енергії в будинку. Ще з давніх-давен наші предки приділяли цьому питанню особливу увагу. Вони шукали і знаходили відповідь на питання, як захистити себе від чужої негативної енергії.

При цьому є прості і дієві "рецепти", не тільки як прибрати негативну енергію з себе, але і як очистити будинок від негативу. Особлива увага також приділялася підтримці чистої енергетики в будинку.

Звернемо увагу на те, що для цього не знадобляться якісь екзотичні компоненти. Для простої процедури очищення будинку від негативу підійде те, що знаходиться на кухні у будь-якої господині.

читайте такожДе зберігати гроші вдома: головні правила для заощадження багатства

Основним елементом є сіль. У багатьох переказах зустрічаються згадки про те, що - це незамінний очищувач чакр. Вона буквально видавлює звідти весь негатив.

солі
Як очистити будинок за допомогою солі / pixabay

Відомо, що сіль є ефективним помічником для очищення від негативної енергії. Наукового пояснення цьому феномену немає, але ефект відомий давно.

Ще один важливий елемент - звичайний білий оцет. При цьому цей простий здатний привнести в ваше житло свіжість.

оцет
Оцет допоможе прибрати негативну енергію з себе / OLX

Як прибрати негативну енергію

  • підготуйте 200-грамовий стакан;
  • візьміть звичайну сіль;
  • вам також буде потрібно вода; необхідно взяти звичайний білий оцет.

Порядок дій:

  • у склянку налийте звичайну воду;
  • потім насипте туди кілька столових ложок солі;
  • після цього додайте столову ложку-оцту;
  • отриману суміш поставте на підлогу в кімнату, в якій ви вечорами перебуваєте найдовше.

Неймовірний ефект ви зможете відчути вже через добу. Додамо, що для досягнення відчутного ефекту цей же порядок дій необхідно повторювати як мінімум один тиждень щодня.

прикмети сіль
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:46

В РФ повертається державний антисемітизм

08:37

У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

08:33

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

08:29

Гороскоп на сьогодні 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

08:10

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктахВідео

Реклама
08:00

Як приготувати смачну настоянку зі смородини: простий рецептВідео

07:45

Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

07:20

Хлопці, йдіть до Путіна!Погляд

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

06:47

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

06:02

Лукашенко просто хоче вижити - інтерв'ю з військовим експертом Сергієм ГрабськимВідео

05:37

Воювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні – прогноз астрологаВідео

05:20

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

04:50

Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальваціїВідео

04:15

У моду на літо 2022 повернулася чарівна коротка стрижка боб в стилі принцеси Діани

03:42

Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

Реклама
02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

01:37

Як знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

00:51

Російська журналістка розповіла, з чим Лорак повинна повернутися в РФ

00:51

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

00:07

Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій областіВідео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу вибачився за "політичну хвойду" перед Мішиною

05 липня, вівторок
23:37

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

23:34

Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозомВідео

23:22

Обмеження переміщень по країні: Мережа вибухнула мемами через рішення ГенштабуФотоВідео

23:06

"Як це розвидіти":" прес-алкаше" Захарова еротично спробувала поїсти полуниці, але у неї не вийшлоВідео

22:49

Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювалиВідео

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника ПутінаВідео

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

Реклама
20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти