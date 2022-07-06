Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

Як очистити будинок від негативу і поставити захист / Flickr / Maria Vladimirskaya

Рідний дім може бути не тільки місцем душового спокою й умиротворення. Нерідко весь негатив, отриманий господарем і домочадцями, буквально осідає по житлу, "просочуючи" кожен його куточок.

А в результаті вся накопичена "чорна" енергетика впливає на людей, що живуть в будинку. В результаті людина отримує весь букет негативу: від втоми до депресії, апатії і повного занепаду сил.

Як не дивно, вихід із, здавалося б, замкнутого кола існує. Відомі стародавні способи, як позбутися від негативної енергії в будинку. Ще з давніх-давен наші предки приділяли цьому питанню особливу увагу. Вони шукали і знаходили відповідь на питання, як захистити себе від чужої негативної енергії.

При цьому є прості і дієві "рецепти", не тільки як прибрати негативну енергію з себе, але і як очистити будинок від негативу. Особлива увага також приділялася підтримці чистої енергетики в будинку.

Звернемо увагу на те, що для цього не знадобляться якісь екзотичні компоненти. Для простої процедури очищення будинку від негативу підійде те, що знаходиться на кухні у будь-якої господині.

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Основним елементом є сіль. У багатьох переказах зустрічаються згадки про те, що - це незамінний очищувач чакр. Вона буквально видавлює звідти весь негатив.

Як очистити будинок за допомогою солі / pixabay

Відомо, що сіль є ефективним помічником для очищення від негативної енергії. Наукового пояснення цьому феномену немає, але ефект відомий давно.

Ще один важливий елемент - звичайний білий оцет. При цьому цей простий здатний привнести в ваше житло свіжість.

Оцет допоможе прибрати негативну енергію з себе / OLX

Як прибрати негативну енергію

підготуйте 200-грамовий стакан;

візьміть звичайну сіль;

вам також буде потрібно вода; необхідно взяти звичайний білий оцет.

Порядок дій:

у склянку налийте звичайну воду;

потім насипте туди кілька столових ложок солі;

після цього додайте столову ложку-оцту;

отриману суміш поставте на підлогу в кімнату, в якій ви вечорами перебуваєте найдовше.

Неймовірний ефект ви зможете відчути вже через добу. Додамо, що для досягнення відчутного ефекту цей же порядок дій необхідно повторювати як мінімум один тиждень щодня.