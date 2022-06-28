Як прибрати запах з пральної машини: 4 простих способи, які займуть мінімум часу

Як прибрати запах з пральної машини/ ua.depositphotos.com

Пральна машина у нас асоціюється тільки з чистотою і свіжістю, адже після прання наші речі пахнуть найприємнішими ароматами. Однак нерідко зустрічається проблема, коли наша незамінна техніка сама починає неприємно пахнути. Більше того, ці запахи може вбирати і білизна.

Однак не все так страшно, адже цю проблему можна вирішити досить легко за допомогою підручних засобів. Проте про все за порядком.

Чому з пральної машини неприємно пахне

Перш ніж намагатися позбутися неприємного запаху з пральної машини, варто розібратися, як він взагалі там з'явився. Це допоможе уникнути такої проблеми в майбутньому.

Основна причина, чому з'являється неприємний запах – бактерії та плісняві гриби. Вони люблять тепле і вологе середовище, і в пральній машині для них – ідеальні умови для життя. Але що ж підштовхує до їх появи?

1. Неправильний догляд за машинкою

Барабан машини потрібно ретельно просушувати після кожного прання - для цього залишати відкритими дверцята. Ємність, в яку ми додаємо миючі засоби, потрібно кожен раз обполіскувати і насухо витирати.

2. Неправильне дозування або використання не дуже якісних миючих засобів

Неякісний пральний порошок може не повністю розчинитися у воді, і як наслідок – налипнути на барабан або під гумову манжету. Миючий засіб може накопичитися в барабані, якщо використовувати його в занадто великій кількості. Необхідно правильно дозувати засіб для прання.

3. Постійне прання при низьких температурах

Якщо постійно прати в прохолодній воді при температурі 30-40 градусів, в машинці "оселяться" мікроби. Головний їхній ворог – це висока температура. Тому принаймні раз на кілька тижнів потрібно проводити прання при високих температурах.

Одним з найулюбленіших у господинь є режим "швидке прання" – він допомагає істотно економити час. Однак саме в цьому режимі одяг якраз переться при низьких температурах. Тому якщо постійно застосовувати тільки його, з часом може з'явитися неприємний запах з пральної машинки.

читайте також Що можна прати в режимі швидкого прання: 3 правила, які збережуть речі в ідеальному стані4. Прання з використанням жорсткої води

Через жорстку воду на елементах техніки може з'являтися накип, а потім там почнуть активно розмножуватися бактерії.

5. Зберігання в барабані брудної білизни

Брудні речі – це ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів. Але, крім цього, деякі частини пральної машини можуть вбирати в себе неприємні запахи, які виділяє брудна білизна.

6. Неправильна установка машинки

Якщо машинка неправильно встановлена, в ній може бути порушена герметичність різних з'єднань. Крім того, може бути неправильно підібраний шланг. Як перша, так і друга причина може привести до того, що з часом відчуватиметься каналізаційний запах.

Прибрати запах з пральної машини можна підручними засобами/ ua.depositphotos.com

Як прибрати запах з пральної машини

Щоб позбутися від неприємного запаху з пральної машинки, потрібно проводити її очищення у два етапи.

По-перше, потрібно механічно очистити, а також промити і просушити її елементи. Особливу увагу потрібно приділити очищенню фільтра і зливних шлангів (їх потрібно зняти і добре промити), захисної гумки, встановленої біля барабана (потрібно дуже добре протерти під нею ганчіркою), лотка для миючих засобів (ретельно промити).

Лише після цього можна переходити до наступного кроку, під час якого спробувати вивести неприємні запахи з пральної машини за допомогою простих засобів. Вони точно є в кожному будинку.

Миюча рідина для посуду

Потрібно помістити 20-40 г гелю для миття посуду в ємність для миючих засобів в машинці. Далі кинути в барабан якусь ганчірку і вибрати режим швидкого прання. У складі миючих рідин для посуду є речовини, які вбивають бактерії. Крім того піна, яка буде утворюватися під час роботи техніки, очищатиме не тільки поверхню барабана, але і важкодоступні місця, де також "селяться" мікроби. Таким способом ви зможете добре очистити машинку від грибків і мікроорганізмів.

Сода

В цьому випадку вам знадобиться 2 чайні ложки з гіркою соди. На машинці потім потрібно вибрати режим швидкого прання, але тільки без віджиму. Такий спосіб дуже добре прибирає неприємний запах, якщо він поширюється через цвіль.

Лимонна кислота

Коли кинете в уже згаданий відсік 100 г лимонної кислоти, потрібно включити прання на високій температурі. Але перед тим, як машинка вже буде готова зливати воду, включити паузу і протримати її так приблизно 1 годину. За цей час всі бактерії будуть знищені, тому що вони не люблять кислого середовища. Також таким способом добре забирається накип.

Однак метод, при якому використовується лимонна кислота, важливо застосовувати не дуже часто, щоб не нашкодити пральній машинці. Ви можете нашкодити техніці, якщо будете це робити частіше, ніж тричі на рік.

Оцет

Для успішного позбавлення від неприємного запаху, який "завівся" у вашій пральній машинці, також можна застосовувати оцет. В такому випадку заливаємо 1 склянку оцту в лоток для порошку. Після цього потрібно запустити машинку в роботу, попередньо вибравши температуру 90 градусів. Перед тим, як машинка почне полоскання, увімкніть паузу на 1 або 2 години. Коли мине цей час, увімкніть додаткове полоскання.

Оцет разом з гарячою водою добре вбиває бактерії, знищує цвіль і розчиняє відкладення з вапна.

Однак з цим методом потрібно дотримуватися обережності. До нього можна вдаватися не частіше 2 разів на рік, в іншому випадку оцет може пошкодити деталі барабана, які виготовлені з гуми.

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