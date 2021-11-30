Як усунути помилки при генеруванні covid-сертифіката: поради МОЗ

Що робити, якщо не виходить згенерувати сертифікат / https://diia.gov.ua/

У МОЗ розповіли про те, що робити, якщо виникають проблеми при генеруванні сертифіката про вакцинацію у додатку або на порталі Дія.

У Міністерстві дали поради, куди звертатися у разі проблеми, пише прес-служба відомство.

Якщо після запиту на створення сертифіката ви отримали відповідь "Немає даних про вас", спробуйте повторити спробу на порталі Дія. Якщо і там не вдалося, то потрібно звернутися до сімейного лікаря або лікаря, який робив щеплення.

Лікар повинен перевірити ваші наступні персональні дані:

ПІБ українською та англійською мовами

РНУКПН;

УНЗР;

дата народження;

актуальний номер телефону.

Якщо у вас є дитина у віці до 18 років, то переконайтеся, що в його картку пацієнта внесені його, а не ваші, РНУКПН і УНЗР. Також потрібно перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігів з профілем іншого пацієнта.

Помилка при генерації сертифіката

Якщо після запиту Ви отримали відповідь "помилка генерації сертифіката", то потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, щоб вони перевірили Ваші персональні дані.

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Сертифікат про вакцинацію недоступний

Така проблема виникає в разі, якщо ваші дані ще не внесли в систему. Якщо ви отримали щеплення, то зверніться в пункт вакцинації, щоб ваші дані внесли. Потім оновіть додаток "Дія" і зробіть повторний запит на генерацію сертифіката або зробіть це на порталі.

Сертифікат не доступний, тому що щеплений не в Україні

Якщо вакцинація була проведена закордоном, то "Дія" при генерації сертифіката видасть наступне повідомлення:"ви не вакцинувалися в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення".

Наразі особи, які вакцинувалися від коронавірусу за межами України, не можуть сформувати COVID-сертифікат, однак міністерство працює над такою можливістю.

Номер партії вакцини помилковий

У разі, якщо дія видала помилку "Номер партії вакцини помилковий", вам необхідно звернутися до лікаря, який проводив щеплення і вносив дані до системи, і попросити внести коректні дані. Поки лікар цього не зробить, отримання сертифікату та міжнародного свідоцтва буде неможливим.

На жаль, сталася помилка

Якщо при спробі згенерувати сертифікат випливло сповіщення" на жаль, сталася помилка", то рекомендація одна - звертатися до технічної підтримки порталу і додатку Дія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання-ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.

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