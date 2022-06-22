УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як вести себе з чоловіком: 6 хитрощів на шляху до того, що він вас ніколи не забуде

22 червня 2022, 07:17

Прості поради допоможуть закохати в себе навіть самого закоренілого холостяка.

false
Як вести себе з чоловіком, щоб він закохався - лайфхаки / Колаж - pixabay.com

Як правильно розвивати відносини з чоловіком, поки він ще навіть не підозрює, що він – ваш чоловік? Можна сказати щось на кшталт: "Прислухайся до свого серця". А можна скористатися перевіреними часом і досвідом порадами.

Звичайно, закохати в себе чоловіка – завдання, яке можна вирішити, як два на два. Але іноді трапляються і більш міцні горішки.

Є шість простих кроків, які допоможуть вам зорієнтуватися в тому, як вести себе на початковій стадії відносин, щоб він боявся вас втратити:

1. Слухати і чути

Кожна людина, не залежно від статі і віку, просто обожнює говорити про себе. Особливий кайф - коли хтось уважно це слухає. Так що все, що на перших порах вам варто робити – це Слухати. Зрідка підкидаючи навідні запитання. Але не намагайтеся влізти своєму потенційному партнеру відразу в душу. Так, доведеться неабияку кількість локшини потім знімати з вух, але серед неї неодмінно будуть і цінні знання – його вподобання в спорті, улюблені місця для прогулянок, імена друзів і близьких, чию увагу вам доведеться завоювати пізніше... Словом будьте для нього жилеткою, а для себе – ситечком: в сторону історію про те, як він однією рукою завалив ведмедя, а ось його любов до довгих прогулянок по лісі можна додати до себе в скарбничку.

2. Говорити та не заговорюватися

Пам'ятайте, з якою поблажливістю зазвичай сміються чоловіки, кажучи про те, що жінки люблять вухами? Так ось вам велика таємниця - чоловіки обожнюють компліменти. Але важливо пам'ятати три моменти: а) не брехати, б) не переборщити і в) все робити вчасно. Захоплення тим, як вміло він катає кульки зі списаного паперу, звичайно, приверне увагу вашого обранця, але навряд чи буде розцінено, як щось більше, ніж просто дивацтво.

false
Правильно розвивати відносини з чоловіком не складно, якщо знати декілька хитрощів / pixabay.com

3. Сяяти і посміхатися

Дружелюбність не робить з вас слабачку, ганчірку або, прости Господи, занадто доступну жінку. З людиною в гарному настрої і з посмішкою на обличчі завжди спілкуватися приємніше. Пам'ятайте і використовуйте це, коли предмет вашого обожнювання в наступний раз вирішить з вами заговорити. Показати себе з поганої сторони ви завжди встигнете, а привернути чоловіка своїм легкою веселою вдачею у вас, ймовірно, буде лише один шанс.

4. Бути незамінною

Якщо ви вже сходили на кілька побачень і твердо переконані, що цей чоловік – ваш майбутній чоловік, друг і батько всієї вашої футбольної команди з чудових дітей, тоді саме час показати власну важливість. Так, можна змусити його ревнувати, як в старшій школі, або зобразити Міс "Я зайнята, спершу добийся", а можна плавно і абсолютно безболісно стати частиною його щоденного життя. Потрібно лише перенести ваші побачення з вечора на обідній час. Заради вас йому доведеться міняти графік і знаходити вільний час, ділити з вами свої звичайні заняття, прості ланчі в кафе і 15-тихвилинні прогулянки по парку під час перерви. Звучить банально, але саме з таких моментів буде складатися ваше спільне життя. Дайте об'єкту свого обожнювання звикнути, що воно почалося вже зараз.

false
Як вести себе з чоловіком на початку відносин / pixabay.com

5. Підставляти плече і втішати

Запам'ятайте золоте правило, і використовуйте його з усіма, хто коли-небудь буде вам скаржитися надалі: слухайте і піддакуйте. Не потрібно кидатися вирішувати проблему. Просто вислухайте. Чоловік, який готовий поплакати у вас на грудях про свої невдачі і переживання, чекатиме від вас саме цього. Жалійте його, погоджуйтеся і нікому і ніколи не розкривайте його секрети. Корисну пораду теж можна дати, але лише коли він заспокоїться. Ще краще - якщо попросить про неї сам. У всіх інших випадках - ви всерозуміюча співчуваюча сторона.

6. Бути льодом і полум'ям

Будь-яка подружка, навчена досвідом, скаже вам з усією впевненістю: "Будь слабкою, дай мужику бути сильним!" Будь-який психолог вам скаже: "Шукайте баланс". Є ситуації, в яких від вас об'єктивно потрібно демонстрація сили, і немає нічого поганого в тому, щоб її показати. Не варто соромитися своїх досягнень в кар'єрі, або вмінню залагоджувати конфлікти. Чоловіки, які сприймають подібне, як образу їх гідності, не варті того, щоб витрачати на них час. Дорослий і зрілий чоловік, який готовий вступити у відносини, буде зачарований вашим умінням поєднувати в собі і діву в біді, і ту, що з конем і палаючої хатою.

Інші новини:

стосунки чоловік
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:45

Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але є умова

07:17

Як вести себе з чоловіком: 6 хитрощів на шляху до того, що він вас ніколи не забуде

07:13

Є загроза оточення: Арестович розповів про "великі проблеми" ЗСУ під Сєвєродонецьком

06:41

Удар ЗСУ по острову Зміїний: розбито ЗРК Панцир С1 та радіолокаційну станцію

06:28

Перевірка на міцність: чому Росія погрожує Литві і НАТОПогляд

Реклама
06:00

Загроза нападу Білорусі залишається, Лукашенко має намір мобілізувати 35 тисяч осіб – ЖдановВідео

05:50

Вріже спека до +34º: українці дізналися дату нового пеклаВідео

05:50

Налетить ураган і заллє дощами всю Україну: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

05:23

Нищівна магнітна буря насувається на Землю - названі небезпечні дати

05:20

Найсмачніше королівське вишневе варення: дуже простий рецептВідео

05:00

Нашатирний спирт для огірків та інших овочів: як уберегти рослини від шкідників

04:52

Росія в паніці намагається обійти санкції, щоб модернізувати війська - розвідка КанадиВідео

04:20

Як використовувати відвар від молодої картоплі: 3 вагомі причини не зливати воду в раковину

03:57

Найдорожча модель у світі показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів

03:50

У моді одяг кольору щастя: з чим поєднувати помаранчевий, щоб виглядати стильно

03:22

Занадто багато сідниць: 63-річна Мадонна збентежила фанатів епатажним кадромВідео

03:08

Таролог спрогнозував дату смерті Путіна: хто може стати його наступникомВідео

02:43

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала свіже фото актора

02:40

Крим - наша земля: військовий експерт спрогнозував, куди ЗСУ битимуть із західної важкої зброїВідео

01:45

Син Ілона Маска оголосив себе трансгендерною жінкою на зло батькові

Реклама
01:31

Загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі: військовий експерт оцінив ризикиВідео

00:51

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:37

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зробив своїй коханій шикарний подарунокВідео

00:19

Як спроектувати радість у вашому домі: поради дизайнера інтер'єрів

21 червня, вівторок
23:57

Женя зі "Сватів" розповіла, чи спілкується зі своїми колегами по серіалу

23:53

Удар авіації по позиціях ворога: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

23:46

Дружина Чмерковського розповіла, як у неї стався викидень, поки чоловік був у Києві

23:44

"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батьком

23:32

"ЗСУ обходять, беруть у кільце": окупанти панікують через фланговий удар української арміїВідео

23:30

6-річна дочка Беднякова підкорила мережу своєю піснеюВідео

23:00

У Росії скоро може початися мобілізація - The Guardian

23:00

"Киселівка - за нами": в ОП розкрили деталі зачистки ЗСУ передмістя ХерсонаВідео

22:32

Маріуполь мститься окупантам: росіяни підірвались на міні при розмінуванні Азовсталі

22:20

Окупанти накрили Харківщину потужним вогнем: понад 30 поранених і загиблихВідео

21:59

Випалена земля: з'явилися кадри Зміїного після потужного удару ЗСУВідео

21:58

"Володя, ти - програв": у промові Токаєва знайшли таємний посил до Путіна

21:40

Путін залив кімнату кров'ю: вночі до нього примчали медики - ЗМІВідео

21:39

"Херсон вже видно в приціл і біноклі": Арестович розповів, коли окупантів виб'ють з міста

21:38

Українцям розповіли, як отримає допомогу через ПриватБанк: хто має право на гроші

21:33

Стовп диму над Чорним морем: пожежу на "вишці Бойка" зафіксував супутник

Реклама
20:58

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках: в окупантів серйозні втратиВідео

20:36

"Меладзе, часом, не про вас співав?": Заворотнюк похвасталася засмаглим тілом на турецькому курорті

20:26

Біля кордону України впав російський штурмовик Су-25, пілот загинувФотоВідео

20:23

Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенціїВідео

20:18

Волочкова невдало розставила ноги, розсмішивши шанувальників: "там параліч сідничного нерва"

20:10

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Безробітних українців відправлятимуть розбирати завали та будувати захисні споруди - Шмигаль

20:06

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку: Козерогам - лінь, Скорпіонам - підступи ворогів, Рибам - призВідео

19:53

На Луганщині ворог прорвав оборону ЗСУ і закріплюється на зайнятих рубежах - ГенштабВідео

19:27

Мати заспівала колискову біля труни сина: у Львові попрощалися із загиблим на фронті захисником УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти