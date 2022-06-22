Як вести себе з чоловіком: 6 хитрощів на шляху до того, що він вас ніколи не забуде

Як вести себе з чоловіком, щоб він закохався - лайфхаки / Колаж - pixabay.com

Як правильно розвивати відносини з чоловіком, поки він ще навіть не підозрює, що він – ваш чоловік? Можна сказати щось на кшталт: "Прислухайся до свого серця". А можна скористатися перевіреними часом і досвідом порадами.

Звичайно, закохати в себе чоловіка – завдання, яке можна вирішити, як два на два. Але іноді трапляються і більш міцні горішки.

Є шість простих кроків, які допоможуть вам зорієнтуватися в тому, як вести себе на початковій стадії відносин, щоб він боявся вас втратити:

1. Слухати і чути

Кожна людина, не залежно від статі і віку, просто обожнює говорити про себе. Особливий кайф - коли хтось уважно це слухає. Так що все, що на перших порах вам варто робити – це Слухати. Зрідка підкидаючи навідні запитання. Але не намагайтеся влізти своєму потенційному партнеру відразу в душу. Так, доведеться неабияку кількість локшини потім знімати з вух, але серед неї неодмінно будуть і цінні знання – його вподобання в спорті, улюблені місця для прогулянок, імена друзів і близьких, чию увагу вам доведеться завоювати пізніше... Словом будьте для нього жилеткою, а для себе – ситечком: в сторону історію про те, як він однією рукою завалив ведмедя, а ось його любов до довгих прогулянок по лісі можна додати до себе в скарбничку.

2. Говорити та не заговорюватися

Пам'ятайте, з якою поблажливістю зазвичай сміються чоловіки, кажучи про те, що жінки люблять вухами? Так ось вам велика таємниця - чоловіки обожнюють компліменти. Але важливо пам'ятати три моменти: а) не брехати, б) не переборщити і в) все робити вчасно. Захоплення тим, як вміло він катає кульки зі списаного паперу, звичайно, приверне увагу вашого обранця, але навряд чи буде розцінено, як щось більше, ніж просто дивацтво.

Правильно розвивати відносини з чоловіком не складно, якщо знати декілька хитрощів / pixabay.com

3. Сяяти і посміхатися

Дружелюбність не робить з вас слабачку, ганчірку або, прости Господи, занадто доступну жінку. З людиною в гарному настрої і з посмішкою на обличчі завжди спілкуватися приємніше. Пам'ятайте і використовуйте це, коли предмет вашого обожнювання в наступний раз вирішить з вами заговорити. Показати себе з поганої сторони ви завжди встигнете, а привернути чоловіка своїм легкою веселою вдачею у вас, ймовірно, буде лише один шанс.

4. Бути незамінною

Якщо ви вже сходили на кілька побачень і твердо переконані, що цей чоловік – ваш майбутній чоловік, друг і батько всієї вашої футбольної команди з чудових дітей, тоді саме час показати власну важливість. Так, можна змусити його ревнувати, як в старшій школі, або зобразити Міс "Я зайнята, спершу добийся", а можна плавно і абсолютно безболісно стати частиною його щоденного життя. Потрібно лише перенести ваші побачення з вечора на обідній час. Заради вас йому доведеться міняти графік і знаходити вільний час, ділити з вами свої звичайні заняття, прості ланчі в кафе і 15-тихвилинні прогулянки по парку під час перерви. Звучить банально, але саме з таких моментів буде складатися ваше спільне життя. Дайте об'єкту свого обожнювання звикнути, що воно почалося вже зараз.

Як вести себе з чоловіком на початку відносин / pixabay.com

5. Підставляти плече і втішати

Запам'ятайте золоте правило, і використовуйте його з усіма, хто коли-небудь буде вам скаржитися надалі: слухайте і піддакуйте. Не потрібно кидатися вирішувати проблему. Просто вислухайте. Чоловік, який готовий поплакати у вас на грудях про свої невдачі і переживання, чекатиме від вас саме цього. Жалійте його, погоджуйтеся і нікому і ніколи не розкривайте його секрети. Корисну пораду теж можна дати, але лише коли він заспокоїться. Ще краще - якщо попросить про неї сам. У всіх інших випадках - ви всерозуміюча співчуваюча сторона.

6. Бути льодом і полум'ям

Будь-яка подружка, навчена досвідом, скаже вам з усією впевненістю: "Будь слабкою, дай мужику бути сильним!" Будь-який психолог вам скаже: "Шукайте баланс". Є ситуації, в яких від вас об'єктивно потрібно демонстрація сили, і немає нічого поганого в тому, щоб її показати. Не варто соромитися своїх досягнень в кар'єрі, або вмінню залагоджувати конфлікти. Чоловіки, які сприймають подібне, як образу їх гідності, не варті того, щоб витрачати на них час. Дорослий і зрілий чоловік, який готовий вступити у відносини, буде зачарований вашим умінням поєднувати в собі і діву в біді, і ту, що з конем і палаючої хатою.

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