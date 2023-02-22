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Як виглядає справжнє сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

22 лютого 2023, 03:20
Головні правила для гурманів - яка частина сала найм'якша.
Сало
Як виглядає генеральське сало / УНІАН

Сало можна знайти практично в кожному холодильнику на будь-якій кухні. Цей продукт стабільно популярний і улюблений.

Попри те, що сало може здаватися найпростішим продуктом, є безліч варіантів на ринку. Тут важливо не помилитися і вибираючи, як визначити якість сала, правильно обрати шматочок делікатесу.

Сало для гурманів

Важливо пам'ятати про те, що здавна найсмачнішим шматочком сала вважається спинне сало. Також відповідає вищій якості сало з бічної частини туші.

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Ці частини відрізняються ніжним і м'яким смаком. При цьому сало зі спини і боковини має тонку шкірку.

Як визначити жорстке сало

Не варто забувати про те, що більш жорстким вважається сало, отримане з щоковини. Також не вважається салом вищої якості шматки з шиї та голови.

Не забувайте, що шматочки сала з цих місць є особливо жорсткими. Також вони відрізняються більш товстою шкурою.

Де у свині знаходиться генеральське сало

Нерідко на ринках можна зустріти сало особливої якості. Продавці люблять називати його "генеральським салом". Відповідно, ціна на таке сало також відрізняється в бік підвищення.

Відзначимо, що визначити таке сало нескладно. Так зване генеральське сало має характерну відмітну особливість. Воно являє собою свинячий жир, який перемежовується білим шаром підшкірного покриву тварини, а також рожевим м'ясним прошарком. Саме такий вид сала і став причиною такої назви - адже воно нагадує, як раз, генеральські лампаси.

Чи можна їсти сало з прожилками м'яса

На все сало знайдеться свій любитель. І тут не виняток сало з тонкими прожилками м'яса. Сало з черевної частини відрізняється тонкою ніжною шкіркою.

У чому небезпека сала з прожилками:

  • у м'ясній прожилці можуть ховатися шкідливі бактерії і паразити;
  • у засмальцьованому салі шкідливі бактерії не виживають;
  • "чисте" солоне сало можна, не побоюючись, вживати в їжу;
  • сало з м'ясним прошарком краще піддати термічній обробці.

Як перевірити сало за допомогою сірника

Є багато народних способів, як дізнатися якість сала. Але є один прийом, який відрізняється простотою і доступністю.

При покупці сала просто проткніть його тильною стороною звичайного сірника. Це допоможе визначити якість сала. Адже якщо сірник увійде всередину сала легко (під невеликим натиском), це свідчить про його хорошу якість. Однак, якщо сало протикається сірником насилу, це може свідчити про погану якість продукту і від його покупки краще відмовитися.

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