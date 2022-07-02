УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як вивести запах кошачих міток: 3 надзвичайно прості й дієві способи

2 липня 2022, 21:01

Котячого запаху в домі можна позбутися досить легко з використанням підручних засобів.

Як вивести запах кошачих міток/ ua.depositphotos.com

Лише наша любов до своїх домашніх тваринок дозволяє нам пробачати невеликі, а часом і великі капості, які вони роблять. Одним із таких сюрпризів, з яким рано чи пізно може стикнутися кожен власник кота – це запах кошачих міток.

При цьому котики зазвичай не сильно перебирають, де саме поставити свою мітку. Проте проблему зі специфічним запахом у домі вирішити не так уже й важко. Позбутися запаху кошачої сечі можна простими засобами, які є у кожному домі.

1. Газована вода і сіль

Річ, яку "помітив" котик, потрібно залити сильногазованою водою. Після цього посипаємо сіллю місце, яке постраждало від "надмірної котячої уваги". Залишаємо усе на 4 години. Далі залишки просто прибираємо щіткою, а пляму промиваємо теплою водою.

2. Лимон

Помічником, який допоможе позбутися котячого запаху, є також лимон. Сік цитрусового змішуємо з водою і наносимо на забруднення.

Перевагою такого способу є ще й те, що кіт повторно не мітитиме територію саме в цьому місці – його буде віднаджувати запах лимона.

3. Сода і перекис водню

Ще один хороший спосіб вивести запах котячих міток – суміш соди з перекисом водню. Харчовою содою рясно посипаємо пляму, після чого заливаємо її перекисом. Далі потрібно залишити все на 4 години.

Залишки протерти ганчіркою, змоченою у мильному розчині. Після того, як все висохне, краще ще раз протерти чистою водою.

Читайте також:

кішка коти коти
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:01

Як вивести запах кошачих міток: 3 надзвичайно прості й дієві способи

21:00

У Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть та звинуватили в цьому ЗСУВідео

20:43

Найсмачніший джем з малини на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

20:33

Гороскоп на завтра 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

20:28

"Перехопили всі ракети": Лукашенко звинуватив Україну у спробі удару по БілорусіВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 4 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

"Дивилися, як на воїнів": звільнений з полону прикордонник розповів про ставлення окупантівВідео

19:51

"Вставляють палиці в колеса": військовий розповів про перші результати застосування HIMARSВідео

19:38

ЗСУ вибили окупантів з Іванівки і відбили штурм біля трьох сіл – ГенштабВідео

19:19

"Ростять монстра в Україні". Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу ЗаходуВідео

19:17

Захід проґавив Путіна, або як змусити росіян взяти на себе провину за війну в УкраїніПогляд

19:10

Ворог може піти в наступ на Київ: є лише дві умови - МВСВідео

18:45

"Земля і руїни": астролог назвала місто, яке чекає справжнє "пекло" і доля МаріуполяВідео

18:43

Чи існує загроза оточення Лисичанська: відповідь МВСВідео

18:22

ЗСУ потужно вдарили по окупантах з САУ Panzerhaubitze 2000 і показали "гарячі кадри"Відео

17:56

"Змушений блукати по всіх": Подоляк висміяв Путіна за прохання про допомогу у війніВідео

17:53

Найсмачніші і хрусткі мариновані огірки на зиму: неймовірно простий рецептВідео

17:32

"Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло": ракета вбила 8-річну дівчинку в ОчаковіВідео

17:06

"Діти прикинулися мертвими": у Міноборони РФ розповіли маячню про ракетний удар по ОдещиніВідео

16:54

"Російським духом більше не пахне": ЗСУ спалили залишки гарнізону РФ на ЗміїномуВідео

Реклама
16:43

"Всюди було місиво": очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в СергіївціФотоВідео

16:31

Вторгнення Білорусі: військовий експерт розповів, чому Лукашенко не віддає наказ

16:30

Штаб РФ злетів у повітря разом з десятком окупантів: у ЗСУ показали вогняні кадриВідео

16:07

Найкорисніше і унікальне варення з м'яти на зиму з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

15:54

У Кременчуці зросла кількість жертв ракетного удару по ТЦ АмсторФотоВідео

15:54

"Чекаємо відповідь": морпіхи ЗСУ знищили Стугною танк РФВідео

15:37

"Лукашенка тримають за горло": Клімкін пояснив, що зробить Захід у разі нападу Білорусі на УкраїнуВідео

15:29

З'явився лист спецпризначенців РБ Лукашенку про війну з Україною: у Мережі вказали на фейкВідео

15:29

"Починай якусь перестрілку": Путін може нацькувати Лукашенка на Литву чи Польщу – КлімкінВідео

15:28

Прикмети на 3 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:06

"Ведмідь, собака і три блохи": чому Україні треба відвоювати окуповані території до кінця рокуПогляд

14:59

"Панує дух Змієбаївки": ЗСУ проводять "зачистку" Зміїного від ворожої техніки - БратчукВідео

14:48

"Ми готові до війни з РБ": в ОП заявили, що "вкиди" про наступ з Білорусі – це спекуляції РФВідео

14:45

Укрпошта ввела нові тарифи: головні зміни в умовах доставкиВідео

14:17

Повернувся додому в труні: ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії

14:13

Армія України вдарила по військах РФ на півдні: розбили три склади боєприпасів і ЗРК ТорВідео

14:00

Ядерні боєголовки для Білорусі від Путіна: Жданов пояснив, чому глава Кремля до цього не готовий

13:59

Ворог штурмує Лисичанськ і намагається взяти місто в кільце: в НГУ розповіли про жорстокі боїВідео

13:42

Росіяни хизуються, як добивають поранених українців: жорстке перехоплення від СБУВідео

13:38

Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ ліквідували майора ВДВ армії РФ

Реклама
13:21

Хакери з РФ зухвало погрожували Литовській залізниці: їх відправили слідом за російським кораблемВідео

13:03

В Огнєвіч з’явився новий переслідувач: прийшов до неї додому

12:56

"Терпи, моя красуня": глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщВідео

12:28

Українцям загрожує новий дефіцит палива на АЗС: названа причина і терміниВідео

12:27

Грандіозний вибух: ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасівВідео

12:26

Путін тиснутиме на Лукашенка і ОДКБ, вимагатиме війська або техніку для захоплення України – ЖдановВідео

12:09

П'ять речей, які повинен знати кожен Телець перед тим, як декорувати свій будинок

12:02

Гороскоп на сьогодні 2 липня 2022: Стрільцям - обман, Козерогам - неприємності, Рибам - хороші новини

11:59

"Особисті комплекси Путіна": у Зеленського відповіли на шантаж і терор РФ

11:52

"Осколок влучив у живіт": окупанти вбили 17-річну бандуристкуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти