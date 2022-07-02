Як вивести запах кошачих міток: 3 надзвичайно прості й дієві способи

Як вивести запах кошачих міток/ ua.depositphotos.com

Лише наша любов до своїх домашніх тваринок дозволяє нам пробачати невеликі, а часом і великі капості, які вони роблять. Одним із таких сюрпризів, з яким рано чи пізно може стикнутися кожен власник кота – це запах кошачих міток.

При цьому котики зазвичай не сильно перебирають, де саме поставити свою мітку. Проте проблему зі специфічним запахом у домі вирішити не так уже й важко. Позбутися запаху кошачої сечі можна простими засобами, які є у кожному домі.

1. Газована вода і сіль

Річ, яку "помітив" котик, потрібно залити сильногазованою водою. Після цього посипаємо сіллю місце, яке постраждало від "надмірної котячої уваги". Залишаємо усе на 4 години. Далі залишки просто прибираємо щіткою, а пляму промиваємо теплою водою.

2. Лимон

Помічником, який допоможе позбутися котячого запаху, є також лимон. Сік цитрусового змішуємо з водою і наносимо на забруднення.

Перевагою такого способу є ще й те, що кіт повторно не мітитиме територію саме в цьому місці – його буде віднаджувати запах лимона.

3. Сода і перекис водню

Ще один хороший спосіб вивести запах котячих міток – суміш соди з перекисом водню. Харчовою содою рясно посипаємо пляму, після чого заливаємо її перекисом. Далі потрібно залишити все на 4 години.

Залишки протерти ганчіркою, змоченою у мильному розчині. Після того, як все висохне, краще ще раз протерти чистою водою.

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