Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

Як замінити кондиціонер для прання/ ua.depositphotos.com

Кожна господиня вкладає душу у те, щоб вдома було чисто, все лежало на своїх місцях, а всі речі були випрані та свіжі. І, звичайно ж, для цього ми користуємося різноманітними засобами, які тільки пропонує нам сучасна цивілізація. Та чи завжди наша побутова хімія є лише помічником, і чи не може вона нашкодити?

Широко розрекламовані кондиціонери для прання використовуються для того, щоб зробити тканину легшою, м’якшою та свіжішою.

Проте такі засоби не завжди старанно виконують цю роль, а в багатьох випадках ще й дивують господинь "побічними ефектами". Так, кондиціонер може склеїти волокна тканини, а деякі його компоненти часто погано виполіскуються й накопичуються у матеріалі.

Тобто з одного боку таке накопичення залишків цієї "хімії" створює захисний шар на білизні для відштовхування бруду, з іншого – повністю вимити кондиціонер навряд чи вийде, і вашій шкірі доведеться терпіти його вплив.

Чим шкідливий кондиціонер для прання

У таких засобах міститься дуже багато шкідливих хімічних сполук, частина з яких може викликати роздратування на шкірі, алергію чи інші реакції. З цієї причини кондиціонер для прання не можна застосовувати, коли ви перете дитячий і зимовий одяг, термобілизну, мембранний одяг тощо.

3 способи замінити кондиціонер для прання

Насправді на обов'язково застосовувати саме куплений в магазині кондиціонер для білизни. Якщо ви не хочете зіткнутися із "сюрпризами", які він вам може "подарувати", таку хімію легко можна замінити підручними засобами. Є низка рецептів, які, незважаючи на свою простоту, ефективно виконують роль кондиціонера для прання.

1. Сіль

Ефект пом’якшення матеріалу надає звичайна поварена або морська сіль. Під час прання потрібно додати у відсік для кондиціонера в пральні машині 3-4 столові ложки солі.

2. Харчова сода

З таким завданням також ефективно впорається і харчова сода. Достатньо буде засипати у відсік 3 столові ложки соди. Крім цього, можна також додати 3-5 крапель будь-якого ефірного масла. Можете обрати те, запах якого вам найбільше подобається – тоді білизна буде ще й приємно пахнути.

3. Суміш з води, оцту та бальзаму для волосся

До половини літра води потрібно додати 150 мл бальзаму для волосся. Після цього у суміш також додаємо 250 мл 9%-го оцту. Під час прання таку суміш заливаємо у відсік для кондиціонера.

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