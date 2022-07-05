Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

Куплений кондиціонер для білизни насправді може нашкодити вашим речам. Але його легко можна замінити за допомогою підручних засобів.
Кожна господиня вкладає душу у те, щоб вдома було чисто, все лежало на своїх місцях, а всі речі були випрані та свіжі. І, звичайно ж, для цього ми користуємося різноманітними засобами, які тільки пропонує нам сучасна цивілізація. Та чи завжди наша побутова хімія є лише помічником, і чи не може вона нашкодити?
Широко розрекламовані кондиціонери для прання використовуються для того, щоб зробити тканину легшою, м’якшою та свіжішою.
Проте такі засоби не завжди старанно виконують цю роль, а в багатьох випадках ще й дивують господинь "побічними ефектами". Так, кондиціонер може склеїти волокна тканини, а деякі його компоненти часто погано виполіскуються й накопичуються у матеріалі.
Тобто з одного боку таке накопичення залишків цієї "хімії" створює захисний шар на білизні для відштовхування бруду, з іншого – повністю вимити кондиціонер навряд чи вийде, і вашій шкірі доведеться терпіти його вплив.
Чим шкідливий кондиціонер для прання
У таких засобах міститься дуже багато шкідливих хімічних сполук, частина з яких може викликати роздратування на шкірі, алергію чи інші реакції. З цієї причини кондиціонер для прання не можна застосовувати, коли ви перете дитячий і зимовий одяг, термобілизну, мембранний одяг тощо.
3 способи замінити кондиціонер для прання
Насправді на обов'язково застосовувати саме куплений в магазині кондиціонер для білизни. Якщо ви не хочете зіткнутися із "сюрпризами", які він вам може "подарувати", таку хімію легко можна замінити підручними засобами. Є низка рецептів, які, незважаючи на свою простоту, ефективно виконують роль кондиціонера для прання.
1. Сіль
Ефект пом’якшення матеріалу надає звичайна поварена або морська сіль. Під час прання потрібно додати у відсік для кондиціонера в пральні машині 3-4 столові ложки солі.
2. Харчова сода
З таким завданням також ефективно впорається і харчова сода. Достатньо буде засипати у відсік 3 столові ложки соди. Крім цього, можна також додати 3-5 крапель будь-якого ефірного масла. Можете обрати те, запах якого вам найбільше подобається – тоді білизна буде ще й приємно пахнути.
3. Суміш з води, оцту та бальзаму для волосся
До половини літра води потрібно додати 150 мл бальзаму для волосся. Після цього у суміш також додаємо 250 мл 9%-го оцту. Під час прання таку суміш заливаємо у відсік для кондиціонера.
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