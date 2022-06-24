Як захистити садову ділянку від кліщів: поради досвідчених городників

Як захистити садову ділянку від кліщів - що радять досвідчені люди / ua.depositphotos.com і Libor / Flickr

Кліщ - надзвичайно дрібне, але дуже чіпке (недарма у народу є приказка "вчепився як кліщ") і живуче створіння. Проте садівники давно вже накопичили досвід боротьби з ним і готові відповісти на питання "Як захистити садову ділянку від кліщів?" і "Як позбутися кліщів на дачі?".

Перший і найочевидніший варіант ‒ піддати землю акуратне хімічній обробці.

Чим можна обробити садову ділянку від кліщів

Тут підійдуть і стандартні антінасекомні препарати проти, і специфічні ‒ хіміки їх називають акарициди. Перші хороші тим, що ними можна труїти не тільки кліщів, а й іншими неприємними створіннями ‒ комарами, мурахами тощо. Але є один момент ‒ вони хороші проти дорослих комах і личинок, які вилупилися. Проти яєць, які ці паразити - кліщі встигли відкласти, універсальні препарати (фосфорорганічні інсектициди, піретроїди і авермектини) нічого не можуть зробити.

А ось акарициди, які спеціально винаходилися для боротьби з кліщами, знищують їх на всіх етапах ‒ від яєць до дорослих особин. Найкращі і популярні такі препарати - бензилати, тетразіни і акарофунгіциди, а також різні похідні сульфокислот.

Фахівці кажуть, що, якщо люди захочуть провести обробку від кліщів самостійно акарицидами (а не наймати для цієї непростої справи фахівців), то потрібно обов'язково ретельно дотримуватися норм захисту – спершу одягнути щільний халат з капюшоном або комбінезон, а потім надіти рукавички, окуляри і респіратор.

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Є і другий варіант - так званий "дідівський спосіб захисту від кліщів"

Чим обробити ділянку від кліщів народними засобами?

Соки, вичавлені з цитрусових фруктів - апельсини, мандарини, лимони і т.д. є інформація, що ці шкідливі комахи не переносять такий запах. Тобто - можна взяти соки цитрусові, трохи розбавити їх водою, а потім акуратно розбризкати з пульверизатора по ділянці.

Настої рослин - наприклад, герані, шавлії, часнику. У цих рідин теж дуже різкий аромат. І його кліщі не виносять. Опціонально - капати в воду ефірні масла, наприклад розмарину або м'яти.

Сода або борна кислота. Ці речовини можна просто в порошкоподібному вигляді розсипати на землі ‒ в тих місцях, де раніше були помічені кліщі.

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І, нарешті, третій засіб від кліщів - це профілактика їх появи на дачній ділянці.

Для цього потрібно:

Ретельно прибрати землю-кліщі люблять" гніздитися " в заростях бур'янів або, наприклад, на купах безладно звалених гілок, або на купках трави. Все подібне потрібно прибирати нещадно.

Категорично і під корінь прибрати високу траву - в ній кліщам теж дуже привільно живеться.

Пастками або отрутою ліквідувати мишей та інших дрібних гризунів на ділянці ‒ бо вони часто приносять на собі кліщів на ділянку.

Що посадити на ділянці від кліщів? Допоможуть, наприклад, ромашка, полин і багно по периметру ділянки ‒ з них вийде відмінна природна перешкода для кліщів.

Самим наполегливим і тим, у кого багато вільного часу ‒ збирати кліщів своїми руками. Рано вранці пройтися по ділянці і білосніжною щільною ганчіркою проводити по траві і кущах. Кліщі будуть чіплятися за тканину ‒ і їх легко вийде знищити.

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