Яка смерть чекає на Путіна і коли Україна переможе Росію: астролог назвала дату виплати репарацій

Гороскоп для України / ua.depositphotos.com

Україна переможе у війні з Росією, однак бойові дії можуть затягнутися до кінця року. При цьому періоди перемир'я будуть чергуватися з новими. Але в будь-якому випадку президента Росії Володимира Путіна чекає смерть. Є кілька сценаріїв його смерті, заявила автор каналу Irina Astrology Horoscope.

За словами астролога, глава Кремля жорстко поплатиться за агресію проти України.

"Є два варіанти. Перший - насильницька смерть, тобто його можуть застрелити, отруїти або перекрити повітря в бункері. Дуже велика ймовірність цього-весна-літо 2022. Однак якщо ні в кого не вистачить сміливості цього зробити, то він помре своєю смертю від якихось хвороб, можливо, від онкології, в кінці 2023 року. Навіть при самих позитивних розкладах йому залишився рік-півтора", – зазначила вона.

читайте також"Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершенняЗокрема, астролог прогнозує, що в квітні Україна і Росія укладуть мирну угоду. Однак воно викличе велике невдоволення у громадськості, адже можливі територіальні поступки. Крім того, договір не зупинить війну повністю, а переведе її в "гібридну" фазу.

Також цього місяця РФ відчує всю тяжкість втрат в Україні, крім того, посилиться санкційний тиск на країну. Коридор затемнень кінця квітня і початку травня принесе великі проблеми Росії, аж до відділення територій. Однак про Донбас і Крим не йдеться - "спалахи" будуть в інших регіонах.

Кремль в період з кінця квітня і весь травень буде пригніченим. Це може штовхнути його на розв'язання глобальної війни, що тільки прискорить кінець Росії. Якщо Путін зважиться на застосування ядерної зброї, то використовує його не проти України, а атакує інші країни, можливо США як потенційного противника.

За словами астролога, найважчим часом для України будуть серпень-вересень 2022-прийде економічна криза, яка дуже сильно вдарить по кишенях громадян, також можливе відновлення бойових дій.

У листопаді і грудні ситуація кардинально зміниться-Україна може повернути Крим і Донбас, почнуться виплати репарацій.

"І з цього часу ми будемо ставати на рейки: відбудовувати, піднімати економіку. Особливо хорошим для України буде літо 2023-го. Україна буде прийнята в ЄС і, можливо, її навіть приймуть в НАТО, незважаючи на можливі підписані домовленості... Ми будемо символом свободи в усьому світі. Тому що Україна за це боролася", - підсумувала астролог.

Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти - Количівку, Ягідне та Іванівку. Територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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