Список ліків, які не можна буде купити в Україні з 1 квітня без рецепта - МОЗ

З 1 квітня 2023 року дуже сильно зміниться перелік ліків, які можна буде купити в Україні тільки за рецептом від лікаря.

У МОЗ розповіли, які ліки не можна буде купити без рецепта / колаж фото УНІАН

З 1 квітня нинішнього року в Україні величезна кількість ліків, раніше безрецептурних, можна буде купити тільки за рецептом - причому електронному. В українському МОЗ детально розповіли, на які ліки тепер потрібен рецепт.

Які ліки будуть продаватися за рецептом з 1 квітня

Знеболвальні та жарознижувальні. Всі препарати на основі парацетамолу та ібупрофену будуть і далі продавати без рецепта. Анальгін також можна буде придбати без рецепта, але тільки упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – тільки за рецептом, так само як і Анальгін в ампулах. Те ж з Ношпою і Спазмалгоном – таблетки без рецепта, ампули – за рецептом (так само як і всі ампульні препарати). Крім того, без рецепта від лікаря тепер не можна буде придбати популярні знеболюючі і протизапальні ліки Німесил.

Ліки проти кашлю. Більшість популярних сиропів і таблеток від кашлю і далі будуть у вільному доступі, зокрема, Мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща і т.д. за рецептом – всі препарати з кодеїном, а також ліки на основі сальбутамолу (переважно використовують для інгаляцій). Взагалі, більшість препаратів для інгаляцій також потрібно купувати за рецептом, в тому числі і популярний Беродуал.

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Гормональні препарати. Всі вони будуть відпускатися за рецептом, включно з гормональними контрацептивами. Навіть екстрений протизаплідний засіб Постінор, не можна буде придбати без рецепта. Люди, які мають захворювання щитоподібної залози і постійно приймають Тироксин (L-тироксин або Еутирокс), кожен раз змушені будуть оновлювати електронний рецепт. Правда, тепер лікар може їм виписувати електронний рецепт в дистанційному режимі. Рецепт буде потрібно навіть на покупку деяких мазей і кремів, в яких містяться гормони ‒ зокрема, на Момедерм.

Антигістамінні (Протиалергічні). Залишаються у вільному доступі - Діазолін, Лоратадин, Супрастин. Однак останній препарат в ампулах – тепер теж тільки за рецептом. А Дексаметазон можна буде придбати тільки за рецептом, оскільки в ньому є гормони.

Ліки проти високого тиску та серцево-судинних захворювань. Всі популярні засоби для зниження тиску (Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол) тепер тільки за рецептом. Навіть сечогінні препарати Фуросемід і Діакарб, які також використовують люди, які страждають від гіпертонії, теж за рецептом. Корвалол і Валокордин без рецепта можна придбати тільки в маленьких флаконах (на флакони від 50 мл потрібен рецепт). Така ж ситуація і з етиловим спиртом. На флакон спирту місткістю від 100 грамів вже потрібен рецепт. Крім того, упаковки ліків типу Магнікор або Кардіомагніл на сотню таблеток – теж можна буде купити тільки за рецептом.

Як зрозуміти, чи потрібен рецепт на ліки

По-перше, потрібно уважно прочитати інструкцію до препарату-виробник зобов'язаний вказати таку інформацію. По-друге, є електронний Державний реєстр лікарських засобів. І там вказано, який засіб може відпускатися без рецепта, а який - тільки з ним.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2021 року лікарняні листи оформляються виключно онлайн. Для того, щоб відкрити лікарняний лист, пацієнт обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря, а ось закрити його можна буде автоматично в онлайн-режимі.

Пізніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив - українці, які хочуть отримати лікарняний, бо підхопили грип, ГРВІ чи коронавірус, можуть зробити це без візиту до медзакладу. Це питання можна вирішити з лікарем в телефонному режимі.

Однак таку довідку можуть виписати тільки на 5 днів, пояснив чиновник.

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